Döviz kurları, ekonomik göstergeler arasında en yakından takip edilenler arasında yer alıyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde döviz fiyatlarındaki hareketlilik, piyasalardaki genel yönü ve vatandaşların alım gücünü doğrudan etkiliyor. 18 Eylül 2025 tarihi itibarıyla dolar, euro ve sterlin gibi majör para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki son durumu piyasa aktörleri, yatırımcılar ve bireysel tüketiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Dolar bugün ne kadar? 18 Eylül 2025 döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar...

18 EYLÜL 2025 DOLAR FİYATI - DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar, küresel piyasalarda rezerv para birimi olma özelliğini korurken, Türkiye'de de ekonomik istikrarın en önemli göstergelerinden biri. 18 Eylül 2025 tarihli dolar/TL kuru, finans piyasalarının hareketliliğine bağlı olarak dalgalı bir seyir izledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve uluslararası piyasalardan alınan veriler ışığında, 18 Eylül 2025 dolar alış fiyatı 41,3044 TL olarak açıklandı. Satış fiyatı ise 41,3081 TL seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar, döviz piyasalarındaki volatilitenin görece düşük olduğu bir döneme işaret ediyor.

Doların Türk Lirası karşısındaki bu seyrini anlamak için, özellikle Türkiye ekonomisindeki makroekonomik gelişmeler, faiz oranları politikası ve dış ticaret dengesi gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca küresel dolar endeksindeki hareketler, doların TL karşısındaki performansında belirleyici rol oynamaktadır.

18 EYLÜL 2025 EURO FİYATI - EURO BUGÜN NE KADAR?

Avrupa Birliği'nin resmi para birimi olan euro, Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkilerin büyüklüğü nedeniyle döviz piyasalarında dikkatle izleniyor. 18 Eylül 2025 tarihi itibarıyla euro/TL kuru, Türkiye piyasalarında önemli bir referans noktası.

18 Eylül 2025 euro alış fiyatı 48,8631 TL olarak tespit edilirken, satış fiyatı ise 48,9607 TL seviyesinde işlem gördü. Bu rakamlar, euro'nun Türk Lirası karşısında istikrarlı bir performans sergilediğini göstermektedir.

Euro kuru, sadece döviz piyasalarında değil, Türkiye ekonomisinin Avrupa ile entegrasyon süreci, ihracat-ithalat dengesi ve turizm gelirleri açısından da kritik bir gösterge olarak değerlendirilir. Euro bölgesindeki ekonomik büyüme, para politikası kararları ve siyasi gelişmeler, euro/TL kurunu doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alır.

18 EYLÜL 2025 STERLİN FİYATI - STERLİN BUGÜN NE KADAR?

İngiliz Sterlini, döviz piyasalarının en değerli para birimleri arasında yer almakla birlikte, Türkiye'de yatırımcıların ve ithalatçıların yakından takip ettiği bir diğer majör döviz türüdür. 18 Eylül 2025 tarihi itibarıyla sterlin/TL kuru piyasalarda belirgin hareketlilikler gösterdi.

18 Eylül 2025 için açıklanan sterlin alış fiyatı 56,3557 TL, satış fiyatı ise 56,4276 TL olarak kayıtlara geçti. Bu seviyeler, sterlinin Türk Lirası karşısında güçlü bir duruş sergilediğine işaret ediyor.

Sterlin kuru, İngiltere'nin ekonomik performansı, Brexit sonrası gelişmeler ve küresel piyasalardaki risk iştahı gibi faktörlerden yoğun şekilde etkilenir. Türkiye-İngiltere ticari ilişkilerindeki gelişmeler de sterlin fiyatlarını yakından ilgilendirir.

18 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

DÖVİZ KURLARINDAKİ GELİŞMELERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Döviz kurlarındaki değişimler, hem ithalat hem ihracat yapan işletmelerin maliyetlerini doğrudan etkilerken, tüketicilerin alım gücünde de önemli rol oynar. Özellikle yüksek ithalat bağımlılığı olan ürünlerde dolar, euro ve sterlin fiyatlarındaki artışlar, fiyatlara yansıyabilir. Bu durum enflasyon üzerinde baskı oluştururken, Merkez Bankası'nın para politikası kararlarını da şekillendirir.

Yatırımcılar açısından ise döviz kurlarındaki dalgalanmalar, portföy yönetimi ve risk yönetimi stratejilerini belirleyici faktörlerdendir. Döviz piyasalarının sağlıklı ve şeffaf işlemesi, ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik önem taşır.