Türkiye'nin en köklü otelcilik markalarından biri olan Divan Otelleri, yalnızca konaklama alanında değil, aynı zamanda restoran ve pastane hizmetleriyle de dikkat çeken prestijli bir zincirdir. Peki, Divan Otelleri kimin, sahibi kim? Divan Otel Koç'un mu? Divan Otel kime bağlı? Detaylar haberimizde...

DİVAN OTELLERİ KİMİN?

Divan?Otelleri, Türkiye'nin turizm ve konaklama sektöründe uzun yıllara dayanan köklü bir marka olarak dikkat çekmektedir. Bu marka, 1956 yılında Vehbi?Koç tarafından kurulmuş olan bir otel yatırımıyla doğmuş, zaman içinde büyüyerek otel-restoran-pastane alanlarını kapsayan bir grup hâline gelmiştir.

Bu bağlamda, "Divan Otelleri kimin?" sorusunun yanıtı şu şekildedir: Divan Otelleri, öncelikli olarak Koç?Holding bünyesinde yer alan ve Koç Grubu'nun turizm sektöründeki alanlarından biri olan Divan?Grubu'na bağlıdır.

Markanın kuruluşundan bugüne uzanan hikâyesi ve sahiplik yapısı şu şekilde özetlenebilir:

1956'da İstanbul Elmadağ?/?Taksim bölgesinde Divan İstanbul Oteli açılmıştır; kurulumunu Vehbi?Koç üstlenmiştir.

Koç Holding'in «Diğer Sektörler» başlığı altında yer alan turizm-yeme içme yatırımları arasında Divan Grubu açıkça belirtilmektedir.

Divan Grubu hem otelcilik hem pastane, restoran gibi alt sektörlerde faaliyet göstermekte; ulusal ve uluslararası pazarda markalaşma yönünde adımlar atmaktadır.

Dolayısıyla "Divan Otel sahibi kim?" ya da "Divan Otel kime bağlı?" gibi sorulara en doğru yanıt şu olacaktır: Divan Otelleri, Koç?Holding çatısı altındaki Divan Grubu'nun bir markasıdır.

DİVAN OTEL'İN SAHİBİ KİM?

Bu bölümde, Divan Otelleri markasının sahibi ve gruplar arası ilişkisi üzerinde duracağız.

Sahiplik açısından bakıldığında, Divan Grubu doğrudan otel yatırımlarının sahibi ve işletmecisi pozisyonundadır. Ancak grup, otel yatırımının tamamını kendisi finanse etmek yerine "yatırımcı – işletmeci" modeli üzerine de strateji geliştirmiştir.

"Divan Otel sahibidir" derken tam anlamıyla "yatırımcıdır" ya da "tam sahibi" değildir demek mümkündür; çünkü grup bazı otel yatırımlarını kendi otel işletmeciliği modeline göre geliştirirken, bazılarını ortak yatırımcılarla ya da işletmecilik sözleşmeleriyle yürütmektedir.

Koç Holding'in turizm alanındaki yatırımlarının parçası olarak Divan Grubu, marka sahibi ve işletmeci olarak konumlanmıştır. Bu bağlamda "sahibi" ifadesi, hem markanın mülkiyetine hem de işletmeye dair kontrolüne işaret edebilir.

Kısacası, Divan Otelleri'nin sahibi olarak görülebilecek en doğru yapı: Koç Holding çatısı altında Divan Grubu'dur. Yatırımcı ortaklarla yürütülen projelerde sahiplik payları değişkenlik gösterebilir.

DİVAN OTEL KOÇ'UN MU?

Evet — bu başlık altında belirtmek gerekir ki, Divan Otelleri doğrudan Koç?Holding'in turizm-yeme içme sektöründeki yatırımıdır. Bu nedenle halk arasında "Divan Otel Koç'un mu?" sorusu sıkça sorulmaktadır. Yanıtı şu şekilde özetlenebilir:

Koç Holding, Türkiye'nin en büyük sanayi-yatırım gruplarından biridir ve turizm, yeme-içme, perakende gibi «diğer sektörler» başlığı altında çeşitli iş kollarına sahiptir.

Dolayısıyla, Divan Otelleri markasının Koç Holding'e ait olduğu anlamda "Koç'un" olduğu halk arasında doğru bir ifadedir.

Ancak, markanın yönetimi, Grubun kendi yapısı içinde gerçekleşmektedir; yani Koç Holding doğrudan her operasyonu yönetmez ama Grubun ana sahibi ve yönlendiricisidir.

Sonuç olarak: "Divan Otel Koç'un mu?" sorusunun cevabı evettir — Koç Holding bünyesindedir.

DİVAN OTEL KİME BAĞLI?

Bu başlık altında; yapısal olarak hangi grubun, hangi şirketlerin altında yer aldığına dair hususları açıklıyoruz.

Divan Otelleri, marka ve operasyona dair çalışmalarını Divan?Grubu bünyesinde yürütmektedir. Grubun tanıtımında "otel, restoran ve pastane zinciri" olarak belirtilmiştir.

Divan Grubu ise Koç Holding'in turizm-yeme içme alanındaki yatırımlarından biridir. Koç Holding'in "Diğer Sektörler" başlığı altında Divan Grubu açıkça yer almaktadır.

Dolayısıyla, Divan Otelleri "Divan Grubu aracılığıyla Koç Holding'e bağlıdır" ifadesi yapısal olarak doğrudur. Ayrıca, yatırımların bazıları grup bünyesinde direkt yapılırken bazıları ortak yatırım-işletmeci modelleriyle gerçekleştirilmektedir.

MURAT TOMRUK KİMDİR?

Murat?Tomruk, turizm-otelcilik sektöründe önemli bir yönetici profili olarak öne çıkmaktadır. Saygın kurumlarda yürüttüğü görevler ve eğitim geçmişiyle dikkat çekmiştir. İşte detaylı bir profil:

Galatasaray Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimini ABD'de, University?of?Massachusetts Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisansını ise University?of?Pennsylvania'da yine Bilgisayar Mühendisliği alanında gerçekleştirmiştir. Ayrıca 1994-1995 yıllarında Koç?Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır.

1988 yılında Koç?Sistem?e satış temsilcisi olarak girmiş ve Endüstri ve Ticari Sektör'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına kadar yükselmiştir. 2002 yılı itibarıyla Koç?Bilgi?Grubu'nda Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlenmiştir (2002-2005). 2005-2015 yılları arasında Koç Holding bünyesinde Stratejik?Planlama?Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Bu sürecin ardından son dört yıl boyunca Setur Turizm'de Genel?Müdür?Yardımcısı olarak görev aldı. 1?Ocak?2020 tarihinden itibaren Divan Grubu'nun Genel Müdürü olarak atanmıştır.