Direnç Tonusluoğlu kimdir? Hakem Direnç Tonusluoğlu kaç yaşında ve nereli?

Direnç Tonusluoğlu kimdir? Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kayserispor - Fenerbahçe maçını Direnç Tonusluoğlu'nun yönetmesine karar verdi. Hakem Direnç Tonusluoğlu kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

DİRENÇ TONUSLUOĞLU KİMDİR?

İzmir doğumlu Direnç Tonusluoğlu, genç yaşta başladığı futbol hakemliği kariyerinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir. 2018 yılında hakemliğe adım atan Tonusluoğlu, gösterdiği performansla öne çıkmıştır. 2018-2023 yılları arasında 1. Lig'de yönettiği 58 maçta 192 sarı kart ve 7 kırmızı kart çıkarmıştır. Süper Lig'de ise 2022-2023 sezonunda 3 maçta görev alarak 14 sarı kart ve 1 kırmızı kart göstermiştir. Ayrıca Türkiye Kupası'nda yönettiği 9 maçta toplam 15 sarı kart ile adından söz ettirmiştir.