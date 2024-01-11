DİLAN POLAT ÇIKTI MI SON DAKİKA: Dilan Polat nasıl yeni şube açtı? Dilan Polat serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı?

Dilan Polat çıktı mı ve serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı? Araştırmaları, Kağıthane'de şube açılmasının ardından gündeme geldi ve merak edildi. 5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Polat çiftinin şirketlerinin yönetimi kayyıma geçmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Polatlara ait güzellik merkezinin Kağıthane'deki yeni şubesi gösterişli bir törenle açılmıştı. Peki, Dilan Polat nasıl yeni şube açtı? Dilan Polat serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı?

DİLAN POLAT ÇIKTI MI SON DAKİKA

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun da olduğu diğer 6 şüpheli Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalmaya devam ediyor. Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat, Çorlu Cezaevi'nde kalan eşi Engin Polat'la telefonda görüştü. Polat'ın telefonda eşine, "İntihar etmek istiyorum" dediği iddia edildi. Dilan Polat'ın psikolojisinin bozulduğunu fark eden avukatlar görüşmek için cezaevine gitti.

Dilan Polat Ve Engin Polat

DİLAN POLAT NASIL YENİ ŞUBE AÇTI?

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat'ın güzellik merkezine Kağıthane'de şube açılması dikkat çekmiş, kayyım yönetimindeki şirketlerin nasıl yeni şube açabildiği sorulmuştu. Gelen eleştiriler sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF), Polat'ın şirketinin açtığı yeni şubeye ilişkin franchise (marka kiralama) sözleşmesinin kayyım atanmasından önce yapıldığı, mahkeme tarafından kayyım atanmayan güzellik merkezlerinin TMSF tarafından yönetilmediği açıklaması yapıldı.