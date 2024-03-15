DEVA Partisi Talas adayı Mustafa Kafa kimdir? 2024 DEVA Partisi Kayseri Talas belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Talas belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kayseri Talas adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Kafa kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA KAFA KİMDİR?

Mustafa Kafa, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Talas belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ TALAS ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Talas adayı belli oldu. DEVA Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Kafa oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.