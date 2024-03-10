DEVA Partisi Seferihisar adayı Emin Yüce kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Seferihisar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Seferihisar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Seferihisar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Seferihisar Belediye Başkan Adayı Emin Yüce kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EMİN YÜCE KİMDİR?

Emin Yüce, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Seferihisar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SEFERİHİSAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Seferihisar adayı belli oldu. DEVA Partisi Seferihisar Belediye Başkan Adayı Emin Yüce oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.