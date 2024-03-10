DEVA Partisi Karşıyaka adayı Pınar Güngör Özinan kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Karşıyaka belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Karşıyaka belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Karşıyaka adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Pınar Güngör Özinan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN KİMDİR?



Pınar Güngör Özinan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Karşıyaka belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KARŞIYAKA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Karşıyaka adayı belli oldu. DEVA Partisi Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Pınar Güngör Özinan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.