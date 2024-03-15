DEVA Partisi Derik adayı İzeddin Rutan kimdir? 2024 DEVA Partisi Mardin Derik belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Derik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mardin Derik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Derik Belediye Başkan Adayı İzeddin Rutan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İZEDDİN RUTAN KİMDİR?

İzeddin Rutan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Derik belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DERİK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Derik adayı belli oldu. DEVA Partisi Derik Belediye Başkan Adayı İzeddin Rutan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.