DEVA Partisi Çal adayı Sultan Dikici kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çal belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çal belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Denizli Çal adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çal Belediye Başkan Adayı Sultan Dikici kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SULTAN DİKİCİ KİMDİR?

Sultan Dikici, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çal belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇAL ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çal adayı belli oldu. DEVA Partisi Çal Belediye Başkan Adayı Sultan Dikici oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.