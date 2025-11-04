Haberler

Dev Bitcoin madencisi yeni yatırımıyla AI alanına yöneldi

Dev Bitcoin madencisi yeni yatırımıyla AI alanına yöneldi
Güncelleme:
Nasdaq listeli HIVE Digital Technologies, 1,7 milyon dolara Kanada'da arsa alarak yapay zeka (AI) altyapısını genişletiyor. Şirket, Bitcoin madenciliğinden yapay zeka işlem gücü sağlamaya geçiyor. Yeni tesis, 25.000 GPU kapasiteli olacak ve yenilenebilir enerjiyle çalışacak.

Nasdaq'ta işlem gören HIVE Digital Technologies, yapay zeka (AI) ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) operasyonlarını genişletmek amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, yaptığı açıklamada, Kanada'nın New Brunswick eyaletindeki Grand Falls bölgesinde 1,7 milyon dolar değerinde, 32,5 dönümlük bir arsa satın aldığını duyurdu. Bu alana, yenilenebilir enerjiyle çalışacak bir veri merkezi kampüsü inşa edilecek.

Tier III+ Standartlarında Veri Merkezi

HIVE, Atlantik Kanada'daki ilk Tier III+ standardında veri merkezini kuracak. Yüksek güvenilirlik ve kesintisiz çalışma için tasarlanan tesis, 25.000'den fazla GPU barındıracak. Merkez, Maine eyaletine yakın konumuyla ABD sınırındaki yerel hidroelektrik kaynaklarından enerji alacak.

Şirketin İcra Kurulu Başkanı Frank Holmes, Bitcoin madenciliğinden AI ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) veri merkezlerine geçiş sürecini hızlandırdıklarını belirtti. Holmes, kullanılmayan yenilenebilir enerji kaynaklarının ve mevcut altyapının, büyük ölçekli bilgi işlem tesisleri için yeniden değerlendirildiğini vurguladı.

Sektörde Yapay Zeka Altyapısı Yarışı Hız Kazanıyor

Piyasa kaynaklarına göre Bitcoin madencilerinin yapay zeka altyapı sağlayıcılarına dönüşme eğilimi hız kazanıyor. Madenci şirket Canaan da kısa süre önce, boşa çıkan enerjinin AI projelerinde kullanılacağı benzer girişimlere başladı.

HIVE'ın bu hamlesi, sektördeki büyük anlaşmaların hemen ardından geldi. IREN ve Cipher Mining, kısa süre önce sırasıyla Microsoft ve Amazon Web Services ile 9,7 milyar ve 5,5 milyar dolarlık bulut barındırma anlaşmaları imzaladı. Tek günde toplam 15 milyar dolarlık AI kapasitesi için sözleşme yapılması, VanEck Araştırma Uzmanı Matthew Sigel tarafından "Yapay zekâ küresel enerji altyapısını yeniden şekillendiriyor" sözleriyle değerlendirildi.

HIVE CEO'su Aydın Kılıç, şirketin Bitcoin madenciliği gelirlerini AI ve HPC tesisleri kurmak için kullandığı "çift motorlu" modelin hem ağ güvenliğini hem de yapay zeka ekonomisindeki artan bilgi işlem talebini destekleyen bir döngü yarattığını söyledi.

Açıklamanın ardından HIVE hisseleri 5,18 dolar civarında işlem gördü. Hisseler, son altı ayda yüzde 200'ün üzerinde artış gösterdi.

