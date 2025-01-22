Destek Finans Faktoring A.Ş. Halka Arz İle Büyüme Yolunda Bir Adım Daha Attı!

Destek Finans Faktoring, sektördeki benzersiz yapısı ile dikkat çekiyor. Şirket, Destek Yatırım Bankası'nın %99,99 ana hissedarı olarak sektörde bir banka hissedarlığı olan tek faktoring şirketi olma özelliğine sahip.

Halka Arz Detayları

Halka Arz Tarihleri: 29 – 30 ve 31 Ocak 2025

Halka Arz Fiyatı: 46,98 TL

Halka Arz Büyüklüğü: 3.914.999.984,34 TL

Halka Açıklık Oranı: %25

Halka Arz Kodu: DSTKF

Nuray Elmastaş, Destek Finans Faktoring A.Ş. Genel Müdürü;

"Destek Finans Faktoring A.Ş. olarak halka arz sürecine başlamak, şirketimizin büyüme yolculuğunda çok önemli bir adım. Yıllardır sektörde kazandığımız tecrübe ve finansal güçle, daha fazla kurumsal, ticari ve kobi işletmelerine finansal çözümler sunmayı hedefliyoruz. Halka arz, sadece sermaye artırımı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik gibi temel değerlerimize de katkı sağlayacak bir süreçtir. Bu süreçle birlikte dijitalleşme ve operasyonel verimlilik alanlarında önemli adımlar atacak, gelecekte daha güçlü bir organizasyon yapısına sahip olacağız. Halka arzda ortak satışı olmayacağını ve sağlanan finansmanın tamamen büyüme finansmanında kullanılacağını vurgulamak isterim. Ayrıca, Destek Finans Faktoring olarak faktoring sektöründeki ilk Eurobond ihracını gerçekleştiren şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Destek Finans Faktoring'in %99,99 ile hissedarı olduğu Destek Yatırım Bankası ile birlikte büyüklüğünün 26 milyar TL'ye ulaştığı bir yapıya sahibiz. Bu büyüklükle, daha fazla işletmeye ve sektöre finansal çözümler sunmayı hedefliyoruz."

Şirket Hakkında

1996 yılında kurulan Destek Finans Faktoring, tam 29 yıldır Türkiye'nin en büyük faktoring şirketlerinden biri olarak, özellikle kurumsal ve ticari müşterilerine sağladığı finansal çözümlerle sektördeki öncü rolünü sürdürmektedir. Şirket, büyüme stratejileri doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Destek Finans Faktoring, 2024 yılı 3. çeyrek verilerine göre 19 milyar TL konsolide aktif büyüklüğü, 4 milyar TL öz kaynakları ve 1,5 milyar TL net karıyla önemli bir finansal güç elde etmiştir. Ayrıca, %99,99 oranında ana hissedarı olduğu Destek Yatırım Bankası ile birlikte kombine 26 milyar TL büyüklüğe ulaşarak, finansal gücünü güvenilir bir şekilde artırmaktadır. Bu güçlü mali yapı, şirketin büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir dayanak oluşturuyor. Halka arzdan elde edilecek gelirlerle şirketin finansal yapısı güçlendirilecek ve daha fazla firmaya hizmet sunulması sağlanacaktır. Ayrıca, dijital dönüşüm ve teknolojik yatırımlar ile operasyonel verimlilik ve müşteri deneyimi iyileştirilecektir.

Yatırımcı İletişimi

Yatırımcılar, halka arz ile ilgili daha fazla bilgiye, Destek Finans Faktoring A.Ş.'nin resmi internet sitesi ve yatırımcı ilişkileri bölümü aracılığıyla ulaşabilirler;

Web Sitesi: www.destekfaktoring.com.tr

Yatırımcı İletişimi: info@destekfaktoring.com.tr , 0212 325 25 50

Yasal Uyarı

Şirket ve halka arz edilecek payları ile ilgili İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirket'in (www.destekfaktoring.com.tr) ve Halka Arz Konsorsiyum Lideri aracı kuruluş Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.terayatirim.com) internet sitelerinde ilan edilmiştir. Yatırımcıların yatırım kararlarını, İzahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nu inceleyerek vermeleri gerekmektedir.