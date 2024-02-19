Derrick Köhn Avrupa Ligi'nde oynayabilecek mi (SPARTA PRAG)?

Opta verilerine göre; Ankaragücü - Galatasaray maçında sarı-kırmızılı formayla en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Derrick Köhn'dü. Peki, Derrick Köhn Avrupa Ligi'nde oynayabilecek mi?

DERRİCK KÖHN AVRUPA LİGİ'NDE OYNAYABİLECEK Mİ?

Galatasaray, Derrick Köh için Alman ekibi Hannover 96'ya bonservis ücreti olarak 3.350.000 Euro transfer bedeli ile 300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceğini açıklamıştı.

Alman kulübü Hannover 96'dan transfer edilen 25 yaşındaki sol bek oyuncu Galatasaray ile ilk resmi maçına çıktı. Galatasaray 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Galatasaray formasıyla ilk resmi maçında harika bir futbol izleten Derrick Köhn'ün performansını bir GIF ile anlatın" ifadelerine yer verildi.

Derrick Köhn Avrupa Ligi'nde oynayabilecek mi?

Galatasaray'ın devre arasında Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan transfer ettiği sol bek Derrick Köhn statü gereği UEFA Avrupa Ligi'nde bu aşamada forma giyemiyor.