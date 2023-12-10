Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı: Lig tarihinde böyle bir şey görmedim

TV8,5 ekranlarında Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'ın derbiye iyi hazırlandığını ve sarı-lacivertlilerin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Sarı-lacivertlilerin averajına vurgu yapan deneyimli futbol adamının yorumları şu şekilde: "Herhalde lig tarihinde 2 puanlı sistemde dahil olmak üzere +29 averajla 15. hafta bitirilmemiştir. Ben mümkün görmüyorum. Çok büyük olay. Fenerbahçe'nin muhtemel puan kaybedeceği maçlar vardır. Adana'da iyi top oynamıştı. Kazandığı birçok deplasmanda iyi oynamıştı. 'Hayırlı mağlubiyet' deriz ya. Hayırlı mağlubiyet Trabzonspor oldu. Bir kendine geldi. 'Çantada keklik değil, kendimize gelelim' dedi oyuncular. Deplasmanda da 6 yiyince gerçekten zordur. O takım oralardan döndü ve bu duruma geldi. İsmail hoca takımı o kadar iyi hazırlamış ki bunu çok net gördük.

"HAK EDEN FENERBAHÇE OLDU"

Bu takımın kalitesine konsantrasyonu da eklediğiniz zaman böyle bir sonuç çıkıyor. Benim görüşüme göre daha fazla galibiyet isteyen, daha sakin, daha klas olan, 90 dakika üstünlüğü bulunduran Fenerbahçe oldu. Hak eden de Fenerbahçe oldu. Birinci dakikadan itibaren Fenerbahçe sanki Kadıköy'de oynarcasına müthiş agresif, sakin ve isabetli başladı. Rakibe hemen hemen Gedson dışında maç boyu pozisyon vermedi. Penaltı da kendi hatasıyla geldi. Livakovic geldiği günden beri belki de yere yatmadığı maç bu maçtır. Penaltı dışında yere yattığını hatırlamıyorum.

"MAÇIN DÖNME ŞANSI YOKTU"

Beşiktaş çok büyük camia. Türkiye'de ilk kurulan kulüp. Bu oyuncular sezona kötü başladığı ama kongre heyecanıyla taraftarda coşkulu şekilde stada geldi. Bu taraftar önünde oynamak kolay değil ama kolaylaştıran Fenerbahçeli oyuncular oldu. O sakinlikle Fenerbahçe golü de buldu golü de yedi. Maç öyle bir hal aldı ki uzatma dakikasını gören Beşiktaşlı oyuncular bile 'Bu 11 dakika nerden çıktı?' demiştir. Çünkü bu maçın dönme şansını hiçbir Beşiktaşlı görmüyordu. Maçta 107 dakika boyunca bir tek 70 ila 71. dakika arasında Beşiktaş, Fenerbahçe yarı alanında karambol falan yapıp zorlayabildi. Onun dışında 107 dakika boyunca muhteşem bir Fenerbahçe takımı izledik.

"10 OLSAYDI KİMSE ŞAŞIRMAZDI"

Beşiktaş 6 yerliyle oyuna çıktı. Bir kere haksız rekabet var orada. Çünkü yerli kalitesi yüksek değil. Bana bu Beşiktaş'tan Fenerbahçe'de oynayabilecek iki tane oyuncu söyleyin? Fenerbahçe rakip ceza sahasına o kadar çok girdi ki... Fenerbahçe oraya geldiği zaman her şeyi yapabilir. Ben bir gün abarttım, 10 olursa kimse şaşırmasın diye. Oyuncular devamlı arıyor. İsim fark etmeksizin sürekli gol arıyorlar.

"CRESPO'YA BAYILDIM"

Livakovic'e bu maçta puan vermiyorum, kalede göremedik. Osayi ve Ferdi rakip ceza alanında cirit attı. Crespo'ya bayıldım. Çok beğendim. Atakları hem kesen hem de takımı öne iten bir Crespo vardı. Deplasmanda oynuyorsun. Şutlar 21'e 9. Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarının tarihinde bile bunu göremeyiz. Deplasmanda ceza sahasına girme sayın 42'ye 9. Bu müthiş."