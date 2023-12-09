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Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi

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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Dzeko ve Tadic attı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

DZEKO PERDEYİ AÇTI

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, Edin Dzeko'nun 10. dakikada attığı golle maçta öne geçti. Dzeko'ya asisti Tadic yaptı.

CHAMBERLAIN PENALTIDAN ATTI

22'de kalecisine dönmek isteyen Djiku yavaş davranınca Cenk Tosun araya girerek kaleye yöneldi. Ceza sahasına hızla giren Cenk Tosun, Samet Akaydin'dan sıyrılırken yerde kaldı. Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Topun başına Chamberlain topu ağlara yolladı. Livakovic köşeyi bilse de topu çıkaramadı.

TADIC SAHNEDE

İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe, 61. dakikada Szymanski'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Tadic, top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Skor 2-1 oldu.

Kaynak: Haberler.com / Futbol

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