Denizli Valisi'nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000'lik artış kabul edilemez

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde 2026 yılından itibaren geçerli olarak emlak rayiç değerlerine yüzde 20, 30 ve hatta 40'lara varan artışlar yapılmasıyla ilgili olarak yaşanan süreci değerlendirdi.

"YÜZDE 2000 ORANINDA ARTIŞ KABUL EDİLEMEZ"

Vali Coşkun, emlak rayiç bedellerinin kendileri tarafından belirlenen oranlar çerçevesinde hayata geçirilmesinin beklendiğini söyledi. Buna rağmen bazı belediyelerin, bu belirlenen oranların çok üzerinde yüzde 500 ile 2000 oranında artışlar yapmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Coşkun, "Bu artışlar hem vatandaşlarımızı hem de sektör temsilcilerini olumsuz etkiliyor. Bizim belirlediğimiz oranlar üzerinden bir düzenleme yapılması gerektiğini duyurduk. Bu süreçte, belirlenen oranların dışına çıkan belediyelerle ilgili süreçleri yakından takip edeceğiz. Ayrıca bu artışların, emlak vergisi ve mülk sahipleri üzerinde neden olacağı olumsuz etkilerin bilinciyiz. Amacımız, vatandaşlarımızın lehine olan bir düzenlemeyi hayata geçirmek" şeklinde konuştu.