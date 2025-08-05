Denizli Valisi'nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000'lik artış kabul edilemez

Denizli Valisi'nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000'lik artış kabul edilemez
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde emlak rayiç bedellerine yapılan fahiş artışlara sert tepki gösterdi. Vali Coşkun, bazı belediyelerin yüzde 500 ila 2000 arasında artış yapmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu durum hem vatandaşları hem sektörü olumsuz etkiliyor. Belirlediğimiz oranlara uyulmalı" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde 2026 yılından itibaren geçerli olarak emlak rayiç değerlerine yüzde 20, 30 ve hatta 40'lara varan artışlar yapılmasıyla ilgili olarak yaşanan süreci değerlendirdi.

Denizli Valisi'nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000'lik artış kabul edilemez

"YÜZDE 2000 ORANINDA ARTIŞ KABUL EDİLEMEZ"

Vali Coşkun, emlak rayiç bedellerinin kendileri tarafından belirlenen oranlar çerçevesinde hayata geçirilmesinin beklendiğini söyledi. Buna rağmen bazı belediyelerin, bu belirlenen oranların çok üzerinde yüzde 500 ile 2000 oranında artışlar yapmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Coşkun, "Bu artışlar hem vatandaşlarımızı hem de sektör temsilcilerini olumsuz etkiliyor. Bizim belirlediğimiz oranlar üzerinden bir düzenleme yapılması gerektiğini duyurduk. Bu süreçte, belirlenen oranların dışına çıkan belediyelerle ilgili süreçleri yakından takip edeceğiz. Ayrıca bu artışların, emlak vergisi ve mülk sahipleri üzerinde neden olacağı olumsuz etkilerin bilinciyiz. Amacımız, vatandaşlarımızın lehine olan bir düzenlemeyi hayata geçirmek" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Selcan Tüten - Emlak
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun ilk toplantısı başladı

Süreç komisyonu ilk kez toplandı! İşte yeni dönemi başlatan sözler
Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada

Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar kamerada
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et

Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu

Demet Özdemir'in cesur elbisesi geceye damga vurdu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Refah içinde ülkemiz şahlanıyor halkına doğru

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA B:

Düşmanı dışarıda aramaya gerek yok ülkeyi batırmak için her türlü kepazelik mevcuttur çürüme çok büyük

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'in eski profili gündem oldu! 'Gizli Fenerbahçeli' iddiaları yeniden alevlendi

Eski profilinde yazan "Fenerbahçe" ifadesi taraftarları çıldırttı
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı

Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.