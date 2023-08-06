Demirkapı Yaylası'nda çadır kirliliği

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Demirkapı Yaylası'nda Haldizen Deresi kenarında yöre sakinleri tarafından kurularak Arap turistlere kiralanan çadırlar görüntü kirliliği oluşturuyor

Geçmişte çarpık yapılaşma ile gündeme Trabzon yaylaları bugünlerde çarpık çadırlaşma ile gündeme geliyor

Yayladaki çadır kirliliği havadan görüntülenirken, turizmciler bu soruna çare bulunmasını istiyor

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesi'ne bağlı Demirkapı Yaylası'nda yöre sakinleri tarafından kurularak Arap turistlere kiralanan çadırlar görüntü kirliliği oluşturuyor. Zengin florasının yanı sıra bozulmamış doğasıyla adeta görsel şölen sunan yayladaki çadır kirliliği havadan görüntülenirken, turizmciler bu soruna çare bulunmasını istiyor.

Geçmişte çarpık ve plansız yapılaşma ile gündeme Trabzon yaylaları bugünlerde çarpık ve gelişi güzel yapılan çadırlaşma ile gündeme geliyor. Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü besleyen Haldizen Deresi'nin doğduğu Haldizen Vadisi son yıllarda yerli ve özellikle Arap turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Haldizen Vadisi'nde bulunan bin 900 rakımlı Demirkapı Yaylası ise zengin florası ve bozulmamış doğası ile alternatif tatil arayanları ağırlıyor. Dört mevsim ziyaretçi akınına uğrayan ve Uzungöl ile Yedigöller bölgesine yakınlığıyla da dikkati çeken Demirkapı Yaylası'nda son yıllarda yöre sakinleri tarafından kurulan ve Arap turistlere kiralanan çadırlar görüntü kirliliği oluşturuyor. Dere kenarına kurularak kiralanan çadırlar özellikle gündüzleri Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ilgisini çekerken, turizm bölgesindeki otel fiyatlarını yüksek bulan yerli turistler de çadırları konaklama amacıyla da kullanıyor. Bunaltıcı sıcaklardan kaçan Arap turistlerin tercih ettiği ve ahşap yapıları ile doğallığını ön plana çıkartan Demirkapı Yaylası'nda yaşanan çadır kirliliği görüntü ve çevre kirliliğine neden olduğu için tepki çekiyor.

"Çadırlarla alakalı yapılan yapılar kesinlikle çok çirkin bir görüntü oluşturmaktadır"

Haldizen Vadisi'ndeki çadırların çirkin bir görüntü oluşturduğunu belirten Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Metin İnan, "Bu bölgede son derece ilkel yöntemler derme çatma yapılar yapılarak doğal güzellikler bozulmaktadır. Bunlara karşı önlem alınması istiyoruz. Haldizen Vadisi Uzungöl'ün en önemli destinasyonlarından bir tanesi. Uzungöl'e gelen her insan Yedigöller mevkiine giderek orayı gezmek çay içmek ister. Orada çadırlarla alakalı yapılan yapılar kesinlikle çok çirkin bir görüntü oluşturmaktadır. Ortadoğulu misafirlerimizden aldığımız tavsiyeler üzerine oranın daha çok doğal ortamda kalarak insanların çay içebileceği ya da hangi kurumu ilgilendiriyorsa o kurumun orada bu tarz servisler vermek için yer yapması daha uygundur diye düşünüyoruz" dedi.

"Çadır gibi turizmde böyle şeylerin konuşulmasını kesinlikle istemiyoruz"

Uzungöl Platformu Koordinatörü Abdullah Özen ise "Kesinlikle biz çadır turizmi gibi şeylerin yörede konuşulmasını istemiyoruz. İnsanlar bunu teşvik edilmeden önce hiç olmazsa bölgesel imar planı çalışmaları yapılaraktan vatandaşlar eğitilerek hem de onlara destek verilerek doğaya uygun yapılar yapılarak bölgeyi daha temiz saklayabiliriz. 1960 yılında Uzungöl belediye olmuş aradan 63 yıl geçmiş halen bir imar planımız yok. Bu inanılmaz kötü bir şey. Haldizen bölgesi şimdiden başladıysa bunun önleminin alınması lazım. Oraya kırsal yapılaşma şartlarının getirildiği imar planının detayları neler ise çadır ve bütün her şeyin ortadan kaldırılıp aslına ve doğaya uygun sürdürülebilir bir turizmi bizler yapmak için hazırız" ifadelerini kullandı.