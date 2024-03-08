DEM Parti İzmir Menderes Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Menderes adayı Hande Aydoğdu ve Aziz Ad kimdir?

Dem Parti İzmir Menderes Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Menderes Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Menderes adayı Hande Aydoğdu ve Aziz Ad kimdir?

DEM PARTİ İZMİR MENDERES ADAYI HANDE AYDOĞDU KİMDİR?

Hande Aydoğdu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Menderes Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR MENDERES ADAYI AZİZ AD KİMDİR?

Aziz Ad 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Menderes Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz