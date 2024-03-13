DEM Parti Elazığ Maden Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Elazığ Maden adayı Ayşe Çiftçi kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Elazığ Maden Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Elazığ Maden adayı Ayşe Çiftçi kimdir?
Dem Parti Elazığ Maden Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Elazığ Maden adayı Ayşe Çiftçi kimdir?
DEM PARTİ ELAZIĞ MADEN ADAYI AYŞE ÇİFTÇİ KİMDİR?
Ayşe Çiftçi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Elazığ Maden Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Elazığ Maden adayı Ayşe Çiftçi ev hanımıdır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz