DEM Parti Bursa Gemlik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Gemlik adayı Hadice Ateş kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Bursa Gemlik Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Bursa Gemlik adayı Hadice Ateş kimdir?
Dem Parti Bursa Gemlik Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bursa Gemlik adayı Hadice Ateş kimdir?
DEM PARTİ BALIKESİR GEMLİK ADAYI HADİCE ATEŞ KİMDİR?
Hadice Ateş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bursa Gemlik Belediye EşBaşkan adayıdır. Hadice Ateş emeklidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.