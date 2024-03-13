DEM Parti Bitlis Tatvan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bitlis Tatvan adayı Mümin Erol kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Bitlis Tatvan Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Bitlis Tatvan adayı Mümin Erol kimdir?
Dem Parti Bitlis Tatvan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bitlis Tatvan adayı Mümin Erol kimdir?
DEM PARTİ BİTLİS TATVAN ADAYI MÜMİN EROL KİMDİR?
Mümin Erol 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bitlis Tatvan Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bitlis Tatvan adayı Mümin Erol avukattır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz