DEM Parti Bitlis Adilcevaz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bitlis Adilcevaz adayı Cesim Tusun kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Bitlis Adilcevaz Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Bitlis Adilcevaz adayı Cesim Tusun kimdir?
Dem Parti Bitlis Adilcevaz Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bitlis Adilcevaz adayı Cesim Tusun kimdir?
DEM PARTİ BİTLİS YEDİSU ADAYI CESİM TUSUN KİMDİR?
Cesim Tusun 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bitlis Adilcevaz Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bitlis Adilcevaz adayı Cesim Tusun avukattır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz