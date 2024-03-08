Dem Parti Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Etimesgut adayı İkram Bedir kimdir?

DEM PARTİ ANKARA ETİMESGUT ADAYI İKRAM BEDİR KİMDİR?

İkram Bedir 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Etimesgut Belediye EşBaşkan adayıdır. İkram Bedir serbest meslek yapmaktadır ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.