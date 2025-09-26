Defne Kurt kimdir? Dünya Para Yüzme Şampiyonu Defne Kurt kaç yaşında, nereli?

Son dönemde milli başarılarıyla adından söz ettiren para yüzücü Defne Kurt, spor kamuoyunun ve sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Uluslararası alandaki dereceleriyle Türkiye'yi gururlandıran genç sporcu, özellikle son şampiyonluk performansı sonrası geniş kitleler tarafından merak ediliyor. Peki, dünya şampiyonu milli yüzücü Defne Kurt kimdir? Defne Kurt ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

MİLLİ PARA YÜZME ŞAMPİYONU DEFNE KURT'TAN BÜYÜK BAŞARI!

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcumuz Defne Kurt, bir kez daha Türkiye'yi gururlandırdı. 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde yarışan Kurt, 1.03.91'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu ve dünya şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Defne Kurt'un bu derecesiyle yalnızca altın madalya kazanmakla kalmadığı, aynı zamanda Avrupa rekorunu da kırdığı belirtildi.

Bu büyük başarı, Kurt'un şampiyonadaki üçüncü altın madalyası olarak kayıtlara geçti. Genç yaşına rağmen üst üste gelen bu zaferlerle adından söz ettiren milli sporcu, azmi ve istikrarlı performansıyla hem Türk sporuna hem de dünya para yüzme camiasına ilham vermeye devam ediyor.

DEFNE KURT KİMDİR?

Defne Kurt, Türk para yüzme sporunun öne çıkan genç isimlerinden biridir. 4 Mayıs 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Kurt, spor kariyerine Galatasaray Spor Kulübü çatısı altında başladı. Spora olan ilgisi küçük yaşlarda fark edilen Kurt, akademik hayatını da ihmal etmedi; Bahçeşehir Koleji'nde eğitim aldıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Disiplinli çalışması, azmi ve kararlılığı sayesinde kısa sürede milli takıma yükselen Defne Kurt, Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil ederek önemli başarılara imza attı. Hem Avrupa hem de dünya şampiyonalarında aldığı derecelerle, Türk para yüzme tarihinde adını altın harflerle yazdıran sporculardan biri olmayı başardı.

DEFNE KURT KAÇ YAŞINDA?

Defne Kurt, 4 Mayıs 2000 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda elde ettiği derecelerle dikkat çeken Kurt, kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.

DEFNE KURT NERELİ?

Defne Kurt, İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını da İstanbul'da sürdüren başarılı sporcu, hem akademik hem de sportif alandaki gelişimini bu şehirde tamamlamıştır. İstanbul'un köklü kulüplerinden Galatasaray'da başladığı spor kariyeri, onu uluslararası başarılarla dolu bir yola taşımıştır.

DEFNE KURT'UN KARİYERİ

Defne Kurt'un yüzme kariyeri, çocuk yaşta başladığı kulüp antrenmanlarıyla şekillendi. 2018 yılında, henüz genç yaşında, Avusturya'nın Graz şehrinde düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre sırtüstü yarışında elde ettiği 2.21.05'lik derecesiyle bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Zamanla yeteneğini ve performansını daha da geliştiren Kurt, 2023 yılında Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonasında büyük bir çıkış yaptı. 100 metre kelebek S10 kategorisinde 1.03.91'lik derecesiyle altın madalya kazandı ve aynı zamanda Avrupa rekoru kırdı. Bu başarısıyla, Beytullah Eroğlu (2017) ve Sümeyye Boyacı (2022)'dan sonra Türkiye'nin üçüncü dünya şampiyonu para yüzücüsü unvanını aldı.

Kazandığı madalyalar, kırdığı rekorlar ve ortaya koyduğu azimli duruş sayesinde Defne Kurt, sadece bir sporcu değil, aynı zamanda genç nesle ilham kaynağı olan bir isim haline geldi.