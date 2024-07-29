Dct Trading halka arz sonuçları ne oldu? Dct Trading, Dış Ticaret kaç lot verdi?

DCT Trading halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirket geçtiğimiz hafta 3 gün boyunca talep topladı. DCT Trading, tarım emtiası ticareti konusunda küresel ölçekte iş yapan şirketin halka arz sonuçları ne oldu? Dct Trading, Dış Ticaret kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar…

DCT TRADİNG HALKA ARZ SONUÇLARI NE OLDU?

DCT Trading, 25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde iki gün boyunca talep topladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun haftalık bülteninde yayımlanan karara göre, DCT Trading Dış Ticaret'in 100 milyon TL olan sermayesi 130 milyon TL'ye çıkarılırken, bu süreçte oluşan 30 milyon TL'lik ek sermaye ve hakim ortak Levent Sadık Ahmet'in sahip olduğu 7,5 milyon TL değerindeki B grubu payları halka arz edildi. Şirketin halka arz sonuçları henüz açıklanmadı ve bu nedenle halka arzda ne kadar lot dağıtıldığı da bilinmiyor.

DCT TRADİNG, DIŞ TİCARET BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

DCT Trading'in halka arz sonuçları henüz açıklanmadığı için, borsa işlem tarihi de belirlenmiş değil.