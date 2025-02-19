Peşinatsız yeni konut projesinin başvuruları başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun düzenlediği Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda yeni konut kampanyası hazırladıklarını duyurmuştu. Emlak Konut GYO yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı'nın başlattığı yeni projede 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. Detaylara ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Kazançlı Yatırım Kampanyası'yla bir yıl taksit ödemeleri Emlak Konut'tan olmak üzere peşinatsız ve azalan taksitli olacak. Kampanya 25 projede geçerli olacak.

PEŞİNATSIZ BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Ev sahibi olmak için Kazançlı Yatırım Kampanyası ile hayallerinize kavuşun!

1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut'tan!

Peşinatsız, azalan taksit seçenekleriyle kolay ödeme imkânı!

Sınırlı sürede, sınırlı sayıda avantajlı konutlar!

Her koşulda kazanan siz olun, hayalinizdeki eve kavuşun!

Detaylı bilgi için;https://emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55'i arayabilirsiniz.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olduğu vurgulandı.

REKLAM FİLMİNDE DÖVİZ VE ALTIN MESAJI

Bakanlığın sosyal medya hesabında yayımlanan videoda altın ve döviz başta olmak üzere yatırımların bozdurulmadan konut alımına yönelim mesajı verildi.

EMLAK KONUTUN İNTERNET SİTESİNDE YOĞUNLUK

Projenin detaylarının açıklanmasının ardından Emlak Konut'un internet sitesinde yoğunluk yaşandı. Kullanıcılar uzun süre siteye erişmeye çalıştı.

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Bu kampanyamız, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunuyor:

• Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.

• İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

• Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkânı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır.

Bu kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.

Sağladığımız tüm bu imkanlarla birlikte; kampanyamızdaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu hatırlatmak isterim. Ev almak isteyenler için son başvuru tarihimiz 23 Mart 2025. Bu yeni fırsatların büyük ilgi göreceğine ve sektöre hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz.