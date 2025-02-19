Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İlk tatil haberi geldi

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu, bir ilçede okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asker Duası' şiirini yanlış okuyan Özel'e sert sözler

Özgür Özel'i bu görüntü üzerinden vurdu: 85 milyona rezil oldu
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan hastane müdürü: Her şeyi anlatacağım, HTS kayıtları var

Hastane müdürü: Her şeyi anlatacağım, HTS kayıtları var

Peşinatsız yeni konut projesinin başvuruları başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'deki konut arzına yönelik aralıksız çalışmalarını sürdüren Emlak Konut yeni konut kampanyasını duyurdu. Kazançlı Yatırım Kampanyası'yla bir yıl taksit ödemeleri Emlak Konut'tan olmak üzere peşinatsız ve azalan taksitli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun düzenlediği Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda yeni konut kampanyası hazırladıklarını duyurmuştu. Emlak Konut GYO yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı'nın başlattığı yeni projede 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. Detaylara ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Kazançlı Yatırım Kampanyası'yla bir yıl taksit ödemeleri Emlak Konut'tan olmak üzere peşinatsız ve azalan taksitli olacak. Kampanya 25 projede geçerli olacak.

PEŞİNATSIZ BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Ev sahibi olmak için Kazançlı Yatırım Kampanyası ile hayallerinize kavuşun!

  • 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut'tan!
  • Peşinatsız, azalan taksit seçenekleriyle kolay ödeme imkânı!
  • Sınırlı sürede, sınırlı sayıda avantajlı konutlar!

Her koşulda kazanan siz olun, hayalinizdeki eve kavuşun!

Detaylı bilgi için;https://emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55'i arayabilirsiniz.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olduğu vurgulandı.

REKLAM FİLMİNDE DÖVİZ VE ALTIN MESAJI

Bakanlığın sosyal medya hesabında yayımlanan videoda altın ve döviz başta olmak üzere yatırımların bozdurulmadan konut alımına yönelim mesajı verildi.

EMLAK KONUTUN İNTERNET SİTESİNDE YOĞUNLUK

Projenin detaylarının açıklanmasının ardından Emlak Konut'un internet sitesinde yoğunluk yaşandı. Kullanıcılar uzun süre siteye erişmeye çalıştı.

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Bu kampanyamız, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunuyor:

• Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.

• İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

• Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkânı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır.

Bu kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.

Sağladığımız tüm bu imkanlarla birlikte; kampanyamızdaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu hatırlatmak isterim. Ev almak isteyenler için son başvuru tarihimiz 23 Mart 2025. Bu yeni fırsatların büyük ilgi göreceğine ve sektöre hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz.

Peşinatsız yeni konut projesinin başvuruları başladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Emlak
img

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
img

İsrail gece yarısı ülkenin başkentini savaş uçaklarıyla vurdu
img

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıCan Reno:

ya inanamıyorum daha onbinlerce insan 4 5 senedir evlerinin yerini dahil bilmeyen insanlar var onları teslim edemediniz ve milleti hala magdur etmek ıcın yok yenı kampanya yok yenı proje bırakın bu koltuk sevdasını yenı projeler acıklayacagına teslım edemedıgın evlerı yapta mıllet hayattayken ıcıne gırıp otursun zaten hak kazananların cogu evı gormeden vefat ettı yazık bu mıllete

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerhat Sarıçiçek:

BEDAVA PEYNİR SADECE FARE KAPANINDA OLUR..

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Uçar:

ziyaaaaa

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübükzade:

nasıl olsa ne versen yiyen bir kitle var

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMihlari:

Allahsız kitapsızlar tamam seçmen senin seçmenin, fakat bu kadar da aptal yerine koyamazsın bu milleti...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

yine zenginlere yönelik, ayda 60 binden başkayan taksitler, çocu kişi devrediyor hakkını, 100 binin üzerinde taksit olur mu, ülkenin düştüğü krize bakın !!!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Er:

Yine zenginlere ev satacaklar. Fakirlere ev lazım. Yetti artık be

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

O şanslı kişiler şimdiden belli olmasın yeter

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma

Ayşe Barım kararı hakimin başını yaktı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail gece yarısı ülkenin başkentini savaş uçaklarıyla vurdu
AK Parti büyük kongre için 3 partiye davetiye göndermedi

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.