Ünlü sanatçı Sezen Aksu ile beraber geçmişte birçok ünlünün de yakalandığı cushing sendromu, son dönemlerde oldukça fazla araştılırıyor.Özelikle vücuda solunum yoluyla bulaşan ve ciddi sorunlara neden olan cushing sendromu rahatsızlığının ne olduğu ve hastalığın belirtileri neler olduğu merak ediliyor. Peki, Cushing sendromu nedir? Cushing sendromu nasıl tedavi edilir? Cushing sendromu kimlerde görülür? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Dünyada nadir görülen hastalıklar arasında yer alan ve kortizol hormonunun fazlalığı ile ortaya çıkan Cushing sendromu rahatsızlığı, kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazla görülüyor. Özellikle karın bölgesinde kilo artışı ile seyreden Cushing sendromunun tipik belirtilerinden birini de halk arasında "ay dede yüzü" olarak bilinen yüzde yuvarlaklaşma oluşturuyor. Vatandaşlar bu hastalığın belirtilerini ve tedavi yöntemlerini merak ediyor. Peki, Cushing sendromu nedir? Cushing sendromu nasıl tedavi edilir? Cushing sendromu kimlerde görülür? Detaylar haberimizde...

CUSHİNG SENDEROMU NEDİR?

Cushing Sendromu böbreküstü bezinin üretmesi gerektiğinden fazla kortizol üretmesi durumunda ortaya çıkar. Bu aşırı salgı hipofiz bezinin böbreküstü bezini uyaran adrenokortikotrop hormonunu fazla üretmesinden dolayı oluşuyorsa o zaman bu duruma Cushing hastalığı denir.

CUSHİNG SENDEROMUNUN BERİLTİLERİ NELERDİR?

Son zamanlarda kirşlerde çok sık görülen Cushing sendromu belirtileri şu şekilde:

Huzursuzluk.

Uykusuzluk.

Halsizlik.

Baş ağrısı

Depresif ruh hali.

Duygusal kontol kaybı

Sivilcelerde artış

Yüzde kızarıklık.

CUSHİNG SENDEROMU KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Nadir bir hastalık olan Cushing sendromunun görülme sıklığı milyonda 40-70 arasında bildirilmektedir. Cushing sendromu kadınlarda, obezite hastalarında ve kontrol altında olmayan yüksek tansiyon ile tip 2 diyabet hastalarında daha sık görülür.

CUSHİNG SENDEROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ekzojen Cushing sendromunda tedavi, buna yol açan ilacın dozunun azaltılması ya da kesilmesi ile olur. Ancak bilinmelidir ki kortizol içeren ilaçların uzun süre kullanıldığında aniden kesilmesi uygun değildir. İlaçların tedricen doz azaltılarak hekim kontrolünde kesilmesi planlanmalıdır.

Cushing sendromunun tedavisinde ise; kortizol fazlalığına neden olan hipofiz veya hipofiz dışı tümörün cerrahi olarak çıkarılması gerekir. Cerrahi olarak tümörün tam çıkarılamadığı durumlarda radyocerrahi gibi ışın tedavileri de kullanılabilir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahiye yardımcı olacak kortizol salgısını azaltan bazı ilaçlar da bulunmaktadır. Tedavi ne kadar erken başlarsa iyileşme şansı o derece artış gösterir.