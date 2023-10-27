Cumhuriyetin 100. yıl olması sebebiyle emeklilere ikramiye verileceği gündemden düşmüyor. Emeklilere 5000 TL ikramiye başladı mı, kimler faydalanacak? Sorusuna yanıt aranıyor. Bir seferlik yatacak olan 29 Ekim ikramiyesi ne zaman verileceği merak ediliyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, yatacak?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, yatacak? Emeklilere 5000 TL ikramiye başladı mı, kimler faydalanacak?

29 Ekim Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle emeklilere bir seferliğine ikramiye yatması gündeme geliyor. Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacağı ve hangi ayda yatacağı merak ediliyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, yatacak? Emeklilere 5000 TL ikramiye başladı mı, kimler faydalanacak? İşte detaylar…

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK, YATACAK?

9 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere müjdeli haberi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; 'Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.' sözlerini kullanmıştı.

Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre emeklilere yatacak olan 5 bin TL'lik ikramiye Kasım ayının ilk yarısında yani 1-15 Kasım tarihleri arasında yatmış olacak.

EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE BAŞLADI MI, KİMLER FAYDALANACAK?

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nundan geçen 5.000 TL emekli ikramiyesi, Genel Kurul'da oylanacak. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi fiilen çalışmayan emeklilere verilecek. Emekli olduktan sonra çalışan ve sigortası devam eden emekliler bu ikramiyeden faydalanamayacak. 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan işyerlerinde çalışanlar ödeme kapsamına alınmayacak. 5 bin TL'lik ikramiye Kasım ayının ilk yarısında yani 1-15 Kasım tarihleri arasında yatmış olacak.

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesinden SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklisi tüm vatandaşlar faydalanacak. Bu vatandaşların yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlara da 5000 TL ikramiye verilecek.

5 bin TL'lik ikramiye ödemesinden; dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiye alacağı tahmin ediliyor.

5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak ikramiye ödemesinin Kasım ayının 15'ine kadar yapılacağını ifade etmişti.

Emekli ikramiyeleri tahsis numarasının son rakamına göre yatırılırsa ödemeler şu şekilde olacak:

4A SSK EMEKLİSİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

4B BAĞKUR EMEKLİSİ