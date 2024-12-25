Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Erdoğan 2025 Asgari ücret açıklamasında neler söyledi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda neler söylediği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asgari ücret komisyonumuz çalışmalarını tamamladı. Net asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirledik.' ifadelerini kullandı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Erdoğan 2025 Asgari ücret açıklamasında neler söyledi? Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili "Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

ERDOĞAN 2025 ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASINDA NELER SÖYLEDİ?

Erdoğan, 10 Aralık'ta görüşmelere başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını dün tamamladığını ve 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlediğini anlatan Erdoğan, "Bu rakam, 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına işverene verdiği destekse 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. 2002'de 184 TL, yani döviz bazında 126 dolar olan asgari ücret, son artışla birlikte 628 dolara çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.