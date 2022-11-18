Cuma mesajları paylaşmak birçok Müslüman tarafından Cuma gününün coşku ve sevincini paylaşmak adına yapılan paylaşımlardan birisidir. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Cuma günü, sevinç ve coşku ile karşılanmaktadır. İnsanlar duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek için öz, kısa, dualı ve ayetli Cuma mesajları kullanmaktadır. Bu haberimizde Anlamlı Cuma mesajları ve öz, kısa, dualı ve ayetli Cuma sözlerine yer verdik. İşte Cuma mesajları 2022: Cuma mesajları yeni! Anlamlı Cuma mesajları

Anlamlı Cuma mesajları ve öz, kısa, dualı ve ayetli Cuma sözleri, Cuma saatinin yaklaşması ile birlikte birçok Müslüman tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu haberimizde birçok Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Cuma günü sevdiklerinizle perlaşabileceğiniz Anlamlı Cuma mesajları ve öz, kısa, dualı ve ayetli Cuma sözlerine yer verdik. İşte Cuma mesajları 2022: Cuma mesajları yeni! Anlamlı Cuma mesajları ve öz, kısa, dualı ve ayetli Cuma sözleri nelerdir?

CUMA MESAJLARI 2022: CUMA MESAJLARI YENİ

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Ey Rabbimiz! Bugün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud'a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar…

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun!

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile… Hayırlı Cumalar.

Rabb'im bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile. Hayırlı Cumalar!

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

AYETLİ CUMA MESAJLARI 2022

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir. (Ebû Dâvûd, Tahâret 128; Tirmizî, Cuma )

En faziletli günlerden biri de Cuma günüdür" buyurmuş ve bu günde kendisine çok salât ü selâm getirilmesini istemiştir. (İbn Hıbbân, Ed"ıye, No: 910)

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte namazda Allah"tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir" (Buhârî, De"avât, 61)