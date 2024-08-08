Türkiye'nin 58. havalimanı olan Çukurova Uluslararası Havalimanı 10 Ağustos Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Çukurova Havalimanı nerede, açıldı mı, ne zaman açılacak?

ÇUKUROVA HAVALİMANI NEREDE, AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sadece yıl başından bu yana; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Bakırköy Sahil Kirazlı Metrosu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Yusufeli Merkez Viyadüğü gibi dev ulaşım projelerinin hizmete açıldığını ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın başarıyla uzaya fırlatıldığını hatırlattı. Uraloğlu açıklamasına şöyle devam etti; "Şimdi de ülkemizin 58'inci havalimanı olarak adını tarihe yazdıran bölgesel havalimanı niteliğindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı 10 Ağustos saat 15.00'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacağız. 2002 yılında 34,5 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısı 2023 yılı sonunda 214 milyonu aştı ve Türk semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti. Bu yıl temmuz sonu itibarıyla yani ilk 7 ay içerisinde; hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştı. Yıl sonunda da 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı, açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla birlikte 26'dan 58'e çıkarıyoruz" dedi.