Cristiano Ronaldo eşi kimdir? Portekizli star Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez yaptıkları ortak açıklamayla yeni doğan oğullarının vefat ettiklerini açıkladılar. Bu gelişmenin ardından Cristiano Ronaldo eşi kimdir? Ronaldo'nun eşi kim? Georgina Rodriguez kimdir? Cristiano Ronaldo evli mi soruları gündeme geldi. İşte bilgiler...

CRİSTİANO RONALDO EŞİ KİM?

Model Georgina Rodriguez, ingilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitmişti. 3 yıl önce İngiltere'de çalıştığı bir mağazanın etkinliğinde Cristiano Ronaldo ile tanışmıştı. Ronaldo ile tanıştıktan sonra magazin gündeminden düşmeyen Rodriguez, 7 Ocak 1994 (26 yıl yaşında), Buenos Aires, Arjantin doğumludur.

GEORGINA RODRIGUEZ BOY VE KİLOSU