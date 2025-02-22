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ÇORUM - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE! Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

ÇORUM - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE! Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçı ne zaman ve saat kaçta?
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Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor! Ahlatcı Çorum FK, kendi sahasında Adanaspor'u konuk ediyor. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmanın yayın bilgilerini ve detaylarını merak ediyor. Peki, Çorum FK-Adanaspor maçı ne zaman ve saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor? İşte, canlı maç yayını, skor bilgileri ve tüm detaylar…

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ahlatcı Çorum FK, kendi sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK- Adanaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Çorum - Adanaspor maçı nerede yayınlanıyor? İşte, canlı yayın linki ve detaylar…

AHLATCI ÇORUM FK-ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Adanaspor'u konuk ediyor. Kritik mücadele, 22 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Ahlatcı Çorum FK - Adanaspor maçı, beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

ÇORUM - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE! Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçı ne zaman ve saat kaçta?Çorum FK-Adanaspor maçı

AHLATCI ÇORUM FK-ADANASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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