ÇORUM - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE! Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ahlatcı Çorum FK, kendi sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK- Adanaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Çorum - Adanaspor maçı nerede yayınlanıyor? İşte, canlı yayın linki ve detaylar…

AHLATCI ÇORUM FK-ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Adanaspor'u konuk ediyor. Kritik mücadele, 22 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Ahlatcı Çorum FK - Adanaspor maçı, beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Çorum FK-Adanaspor maçı