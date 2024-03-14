Cömert Özen kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Feke Belediye Başkan adayı Cömert Özen kaç yaşında, nereli?
Cömert Özen kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana- Feke Belediye Başkan adayı Cömert Özen kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Adana -Feke Belediye Başkan adayı olan Cömert Özen hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Cömert Özen'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Cömert Özen kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Feke Belediye Başkan adayı Cömert Özen kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
CÖMERT ÖZEN KİMDİR?
Cömert Özen, Yeniden Refah Partisi Adana- Feke Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Adana - Feke Belediye Başkan adayı Cömert Özen iş insanıdır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.