Türkiye'nin tekstil dünyasında uzun süredir konuşulan bir gelişme var: Colins cephesinden gelen bu hamle, sektörde ve çalışanlar arasında büyük merak uyandırdı. Peki, Colins Türkiye fabrikasını kapattı mı, neden kapattı? Colins hangi ülkeye taşınıyor? Colins hangi ülkenin markası ve sahibi kim? Detaylar haberimizde...

COLİNS TÜRKİYE'DEKİ FABRİKASINI KAPATTI MI?

Türkiye'nin önde gelen tekstil markalarından Colins, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisini kapatma kararı aldı. Yaklaşık 1500 çalışanın görev yaptığı fabrika, hafta sonu itibarıyla üretime son verildi ve kapıları kilitlendi. Bu karar, hem sektör hem de bölge ekonomisi için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Colins'in Türkiye'deki üretim faaliyetlerini durdurması, markanın uluslararası stratejileri ve maliyet optimizasyonu kapsamında attığı bir adım olarak yorumlanıyor. Fabrika, şu an için boş bırakılırken, şirket yetkilileri Mısır'daki üretim tesisinde herhangi bir sorun yaşanması durumunda Aksaray tesisinin yeniden faaliyete geçirilebileceğini belirtti.

COLİNS TÜRKİYEDEKİ FABRİKASINI NEDEN KAPATTI?

Colins'in Türkiye'deki üretimi sonlandırma kararının arkasında ekonomik ve stratejik faktörler bulunuyor. Eroğlu Holding'e bağlı olan marka, maliyetleri düşürmek ve üretim süreçlerini daha verimli yönetebilmek amacıyla yatırımını Mısır'a kaydırdı.

Mısır'daki yeni tesis, modern üretim teknolojileri ve daha düşük işçilik maliyetleriyle markanın uluslararası rekabette daha güçlü olmasını sağlayacak. Türkiye'deki Aksaray fabrikasının kapatılması, markanın global stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Uzmanlar, bu hamlenin uzun vadede Colins'in mali performansına katkı sağlayacağını, ancak kısa vadede yaklaşık 1500 çalışanın işsiz kalmasının bölgesel ekonomik etkilerini göz ardı etmemek gerektiğini vurguluyor.

COLİNS HANGİ ÜLKEYE TAŞINIYOR?

Colins'in üretim merkezi, artık Mısır'da yer alacak. Şirket, Mısır'daki modern tesiste tekstil üretimini sürdürecek ve bu adım, markanın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Mısır'ın üretim maliyetlerinin Türkiye'ye kıyasla daha düşük olması ve lojistik avantajlar sağlaması, markanın bu kararı almasında belirleyici oldu. Bu hamle, Colins'in global pazarlardaki konumunu güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

COLİNS HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Colins, köklü bir Türk markasıdır. 1980'li yıllardan bu yana Türkiye'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren marka, özellikle genç ve orta yaş grubu için kaliteli ve modern giyim ürünleri sunuyor.

Marka, Türkiye merkezli bir firma olmasına rağmen uluslararası pazarlara açılma ve üretim süreçlerini global ölçekte optimize etme stratejileri doğrultusunda Mısır'a yatırım yaptı.

COLİNS'İN SAHİBİ KİM?

Colins, Eroğlu Holding'e aittir. Eroğlu Holding, Türkiye'nin önde gelen tekstil ve perakende şirketlerinden biri olarak hem Colins hem de LOFT markalarını bünyesinde barındırıyor. Holding, uzun yıllardır Türkiye'de tekstil sektörüne yön veren önemli oyunculardan biri olarak biliniyor.

Eroğlu Holding'in yönetim stratejileri, Colins markasının hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesini sağlayacak şekilde şekillendiriliyor. Mısır'a yapılan üretim yatırımı da holdingin global vizyonunu destekleyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.