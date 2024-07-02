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Çocuk bakıcısı maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar?

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Çocuk bakıcısı ve evde bakım maaşlarına ilişkin detaylar merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Projesi" için açılış programı düzenlendi.

Avrupa Birliği projesiyle birlikte annelerin çalışma hayatına devam etmesi için çocuklarına bakan eğitimli kadın bakıcılara ödeme yapılacak. Böylelikle çocuklu kadınların ve bakıcıların istihdamda kalması hedefleniyor. Peki, Çocuk bakıcısı maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar?

ÇOCUK BAKICISI MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

3 ilde hayata geçen projeyle birlikte annelere, sertifikalı bir çocuk bakıcısı istihdam etmeleri ve kayıtlı bir işte çalışmaları koşuluyla aylık 325 avro destek sağlanacak.

Çocuk bakıcısı maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-36 aylık çocuğu olan 3 bin 500 kadın ile 3 bin 500 kadın bakıcısının istihdamı 12 ay boyunca desteklenecek. Annelere, sertifikalı bir çocuk bakıcısı istihdam etmeleri ve kayıtlı bir işte çalışmaları koşuluyla aylık 325 avro destek sağlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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