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Ciro Immobile kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Ciro Immobile nereli, kaç yaşında?

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CIRO IMMOBILE KİMDİR?

Ciro Immobile, 20 Şubat 1990'da İtalya'nın Torre Annunziata kentinde doğdu futbolcu, kariyerine 2002 yılında Sorrento altyapısında başladı ve 2008'de Juventus'un altyapısına geçti. Profesyonel sözleşmesini 2009'da Juventus ile imzalayan Immobile, tecrübe edinmek amacıyla birkaç sezon boyunca farklı kulüplere kiralandı. 2010'da Siena, 2011'de Grosseto ve 2012'de Pescara'da forma giydi. Ciro Immobile 34 yaşında ve Jessica Melena ile evlidir.

CIRO IMMOBILE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ciro Immobile'nin kariyeri, Juventus altyapısında başlamıştır. Buradaki performansıyla dikkat çeken oyuncu, Siena, Grosseto ve Pescara gibi kulüplerde kiralık olarak forma giymiştir. Pescara'da geçirdiği başarılı sezonun ardından Genoa'ya transfer olan Immobile, daha sonra Torino, Borussia Dortmund, Sevilla ve Lazio gibi önemli kulüplerde oynamıştır. Lazio'da geçirdiği süre boyunca Serie A'nın en önemli golcülerinden biri haline gelen Immobile, 2020 yılında Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü almıştır. İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen Immobile, uluslararası alanda da önemli başarılara imza atmıştır.

CIRO IMMOBILE HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Ciro Immobile Forvet mevkinde forma giymektedir.

Ciro Immobile kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Ciro Immobile nereli, kaç yaşında?

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

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