Cinnamon Roll tarifi! Masterchef Cinnamon Roll nasıl yapılır? Cinnamon Roll tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Cinnamon Roll hangi ülkeye ait?

Masterchef 12 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Cinnamon Roll tatlısının yapmasını istendi. Peki Masterchef Cinnamon Roll nasıl yapılır? Cinnamon Roll tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Cinnamon Roll tatlı tarifi! Cinnamon Roll nasıl yapılır? Cinnamon Roll tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Cinnamon Roll tarifi oldu. Peki en güzel Cinnamon Roll yemtatlı ek tarifi nasıldır? Cinnamon Roll tatlısı nasıl yapılır? Cinnamon Roll için gerekli malzemeler nelerdir? Cinnamon Roll tarifi! Cinnamon Roll nedir, ne demek? Masterchef Cinnamon Roll nasıl yapılır? Cinnamon Roll hangi bölgenin, hangi yörenin tatlısı? Cinnamon Roll hangi ülkeye ve yöreye aittir? Cinnamon Roll hangi ülkenin tatlısıdır? İşte detaylar...

CİNNAMON ROLL HANGİ ÜLKENİN TATLISI? CİNNAMON ROLL NEDİR, NE DEMEK?

Tarçınlı rulo (tarçınlı çörek, tarçınlı girdap, tarçınlı Danimarkalı ve tarçınlı salyangoz olarak da bilinir), Kuzey Avrupa'da (esas olarak İskandinav ülkelerinde, aynı zamanda Avusturya ve Almanya'da) ve Kuzey Amerika'da yaygın olarak servis edilen tatlı bir rulodur. İsveç'te kanelbulle, Danimarka'da kanelsnegl, Norveç'te kanelbolle, skillingsbolle veya kanelsnurr, Finlandiya'da korvapuusti, İzlanda'da kanilsnú?ur ve Estonya'da kaneelirull. Avusturya ve Almanya'da buna Zimtschnecke denir.

CİNNAMON ROLL İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Hamur İçin Malzemeler:

2 ¾ su bardağı un

¼ su bardağı toz şeker

2 ¼ çay kaşığı instant maya

½ çay kaşığı tuz

½ su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 büyük yumurta

İç Malzemeler:

¼ su bardağı tereyağı (eritilmiş)

¾ su bardağı kahverengi şeker

2 yemek kaşığı toz tarçın

Glazür İçin Malzemeler:

1 su bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

1 çay kaşığı vanilya özü

2-3 yemek kaşığı sıcak su

CİNNAMON ROLL NASIL YAPILIR?

Bir karıştırma kabında un, toz şeker, instant maya ve tuzu karıştırın.

Küçük bir sos tenceresinde sütü ve tereyağını ısıtın, tereyağı eriyene kadar karıştırın. Karışımı ılımasını sağlayın.

Ilınan süt karışımını unlu karışıma ekleyin, ardından yumurtayı da ekleyin. Tüm malzemeler iyice karışana kadar yoğurun.

Hamuru hafifçe yağlanmış bir kaba aktarın ve üzerini örtün. Sıcak bir ortamda yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın, hamur iki katına çıkana kadar bekleyin.

Mayalanan hamuru hafifçe unlanmış bir yüzeyde açın, yaklaşık 1 cm kalınlığında bir dikdörtgen şeklinde oluşturun.

Eritilmiş tereyağını hamurun üzerine sürün, ardından kahverengi şeker ve toz tarçını eşit şekilde yayın.

Hamuru rulo şeklinde sıkıca sarın ve bıçakla 2,5-3 cm kalınlığında dilimler kesin.

Dilimleri yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin. Dilimler arasında boşluk bırakarak tepsinin tamamını doldurun.

Fırın tepsisindeki dilimleri örtün ve ılık bir yerde yaklaşık 30-45 dakika daha mayalanmaya bırakın.

Fırını 180 dereceye (350 Fahrenheit) ayarlayın ve önceden ısıtın. Mayalanan tarçın rulolarını fırına yerleştirin ve yaklaşık 15-20 dakika altın rengi olana kadar pişirin.

Tarçın ruloları fırından çıktıktan sonra biraz soğumasını bekleyin.

Bu arada, glazür için pudra şekeri, eritilmiş tereyağı, vanilya özü ve sıcak suyu bir kasede karıştırın. Pürüzsüz bir glazür elde edene kadar karıştırın.

Soğuyan tarçın rulolarının üzerine hazırladığınız glazürü gezdirin.

Cinnamon roll'lar servise hazır! Sıcak veya ılık olarak servis yapın ve lezzetli tatlarının tadını çıkarın.

Afiyet olsun!