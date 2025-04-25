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Ciner Holding satıldı mı? Ciner Medya Grubu kime satıldı?

Ciner Holding satıldı mı? Ciner Medya Grubu kime satıldı?
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Ciner Holding'in elindeki medya varlıklarının el değiştirdiğine dair iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. "Ciner Holding satıldı mı, Ciner Medya Grubu kime devredildi?" soruları merak konusu oldu. Peki, Ciner Holding satıldı mı? Ciner Medya Grubu kime satıldı? İşte, gündeme yansıyan son bilgiler…

Ciner Holding'e ait medya kuruluşlarının el değiştirdiğine dair iddialar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle televizyon ve dijital yayıncılık alanında faaliyet gösteren Ciner Medya Grubu'nun satıldığına yönelik haberler sonrası, "Ciner Holding satıldı mı?" ve "Ciner Medya Grubu kime devredildi?" soruları gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Medya ve iş dünyasında geniş çapta merak uyandıran bu gelişmeyle birlikte, satışın içeriği ve alıcı tarafın kim olduğu konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, Ciner Holding gerçekten elindeki medya şirketlerini devretti mi? Ciner Medya Grubu'nun yeni sahibi kim? İşte, konuyla ilgili ortaya çıkan son detaylar ve kamuoyuna yansıyan bilgiler...

CİNER HOLDİNG EL Mİ DEĞİŞTİRDİ, KİME SATILDI?

25 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Ciner Yayın Holding'in medya alanındaki varlıkları el değiştirdi. Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT gibi Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarını bünyesinde barındıran grup, artık Can Grubu çatısı altında faaliyet gösterecek.

Ciner Holding satıldı mı? Ciner Medya Grubu kime satıldı?Ciner Medya Grubu kime satıldı

Can Grubu, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi eğitim yatırımlarıyla tanınıyor. Yapılan devir işlemiyle birlikte, iş insanı Turgay Ciner'in yaklaşık 22 yıldır sürdürdüğü medya yatırımları sona erdi. Ciner Grubu'nun bu satış sonrası enerji, cam sanayi ve madencilik gibi ana faaliyet alanlarına yoğunlaşacağı bildirildi.

Satış, Rekabet Kurumu'nun onayıyla resmiyet kazandı ve Türkiye medya sektöründe önemli bir değişimi beraberinde getirdi. Can Grubu'nun medya dünyasına bu güçlü girişi, sektörde dikkatle takip ediliyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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