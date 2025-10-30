Cihan Aydın Galatasaray karnesi! Galatasaray Trabzonspor hakemi Cihan Aydın'ın yönettiği maçlar ve istatistikleri

Futbol dünyasında hakem performansı ve karneleri, hem kulüpler hem de taraftarlar için merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda Cihan Aydın, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında yönetimiyle dikkat çeken isimlerden biri. Galatasaray Trabzonspor derbisi öncesi futbolseverlerin merak ettiği detay: Cihan Aydın Galatasaray karnesi ve Trabzonspor karnesi! Galatasaray Trabzonspor hakemi Cihan Aydın'ın yönettiği maçlar ve istatistikleri! Detaylar...

CİHAN AYDIN GALATASARAY KARNESİ

Cihan Aydın'ın Galatasaray yönetiminde olduğu maçlar, sarı-kırmızılı ekip için kritik sonuçlar ve unutulmaz skorlarla dolu. Aydın, Galatasaray'ın hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası maçlarında objektif bir hakemlik ortaya koydu. İşte öne çıkan karşılaşmalar:

14.05.2025 – Trabzonspor 0:3 Galatasaray (Türkiye Kupası Finali): Galatasaray, finalde Trabzonspor'u farklı skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

02.04.2025 – Fenerbahçe 1:2 Galatasaray (Türkiye Kupası Çeyrek Finali): Derbi niteliğindeki maçta Aydın, oyunun temposunu dengeli yöneterek tarafsız kararlar verdi.

02.03.2025 – Kasımpaşa 3:3 Galatasaray (Süper Lig 26. Hafta): Yüksek tempolu ve gollü bir karşılaşmada Aydın'ın yönettiği maçta her iki takım da sahada eşit fırsatlara sahip oldu.

17.01.2025 – Hatayspor 1:1 Galatasaray (Süper Lig 20. Hafta)

17.09.2024 – Galatasaray 3:1 Gaziantep (Süper Lig 3. Hafta)

15.04.2024 – Alanyaspor 0:4 Galatasaray (Süper Lig 32. Hafta)

10.02.2024 – Galatasaray 2:0 Başakşehir (Süper Lig 25. Hafta)

16.09.2023 – Galatasaray 4:2 Samsunspor (Süper Lig 5. Hafta)

01.02.2023 – Galatasaray 3:2 Ümraniyespor (Süper Lig 22. Hafta)

08.11.2022 – Galatasaray 2:1 Ofspor (Türkiye Kupası 4. Tur)

Bu karneden görüldüğü üzere, Cihan Aydın'ın Galatasaray maçlarındaki yönetim tarzı, oyun kontrolü ve kritik karar verme yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Özellikle Türkiye Kupası karşılaşmalarındaki tarafsızlığı ve maç temposunu koruması dikkat çekiyor.

CİHAN AYDIN TRABZONSPOR KARNESİ

Trabzonspor'un maçlarındaki performansları da Cihan Aydın'ın hakemlik karnesinde önemli bir yer tutuyor. Aydın, bordo-mavili ekibin hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası müsabakalarında tarafsız bir yönetim sergiledi. İşte Trabzonspor karşılaşmalarında öne çıkan skorlar:

18.08.2025 – Kasımpaşa 0:1 Trabzonspor (Süper Lig 2. Hafta)

14.05.2025 – Trabzonspor 0:3 Galatasaray (Türkiye Kupası Finali)

24.04.2025 – Trabzonspor 2:0 Göztepe (Türkiye Kupası Yarı Finali)

15.02.2025 – Beşiktaş 2:1 Trabzonspor (Süper Lig 24. Hafta)

12.01.2025 – Trabzonspor 5:0 Antalyaspor (Süper Lig 19. Hafta)

26.10.2024 – Göztepe 2:1 Trabzonspor (Süper Lig 10. Hafta)

11.08.2024 – Sivasspor 0:0 Trabzonspor (Süper Lig 1. Hafta)

08.05.2024 – Karagümrük 0:4 Trabzonspor (Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş)

11.01.2024 – Trabzonspor 2:1 Samsunspor (Süper Lig 16. Hafta)

10.11.2023 – Trabzonspor 2:1 Konyaspor (Süper Lig 12. Hafta)

29.04.2023 – Konyaspor 2:1 Trabzonspor (Süper Lig 32. Hafta)

Aydın'ın Trabzonspor maçlarındaki yönetimi, genellikle oyunun akışına müdahale etmeden, doğru kararlarla maçın güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlama üzerine kurulu. Özellikle kritik Türkiye Kupası ve Süper Lig karşılaşmalarındaki performansı, takım ve taraftar gözünde güvenilir bir hakem profili çiziyor.

CİHAN AYDIN'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR VE İSTATİSTİKLERİ

Cihan Aydın'ın bu sezon Süper Lig'de yönettiği maçlar, istatistiksel olarak da analiz edildiğinde hem tarafsız hem de istikrarlı bir hakem profili ortaya koyuyor. Aydın'ın bu sezon yönetiminde dikkat çeken maçlar şunlar:

18.08.2025 – Kasımpaşa 0:1 Trabzonspor (Süper Lig 2. Hafta)

30.08.2025 – Antalyaspor 1:2 Karagümrük (Süper Lig 4. Hafta)

17.09.2025 – Fenerbahçe 2:2 Alanyaspor (Süper Lig 1. Hafta)

05.10.2025 – Göztepe 1:0 Başakşehir (Süper Lig 8. Hafta)

20.10.2025 – Eyüpspor 2:0 Kasımpaşa (Süper Lig 9. Hafta)

27.10.2025 – Samsunspor 1:1 Çaykur Rizespor (Süper Lig 10. Hafta)

Bu maçlarda Aydın'ın özellikle oyun kontrolü, kart yönetimi ve kritik pozisyonlardaki karar doğruluğu öne çıkıyor. Ayrıca maç temposunu dengede tutma ve hem savunma hem hücum odaklı takımların dengesini bozmadan yönetme becerisi, istatistiklere de yansıyor.