Çifte Emeklilik Modeliyle Hem Tasarruf Hem Güvence

Emeklilik döneminde daha rahat etmek isteyenler için çifte emeklilik modeli gündemde. SGK uzmanı Murat Göktaş, Habertürk canlı yayınında, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli aylığının yeterli görülmemesi nedeniyle son dönemde farklı emeklilik ve tasarruf modellerine yönelik ilginin arttığını söyledi. Göktaş, bu modellerin emeklilik sağlamasının yanı sıra birer tasarruf aracı olarak da öne çıktığını belirtti.

Otomatik Katılım Sistemi'nin zorunlu bir sistem olduğunu ifade eden Göktaş, özel bir şirkette SSK'lı olarak çalışan ve iş yerinde 5 kişiden fazla personel bulunanların, işe girişte ilk iki ay brüt ücretlerinden yüzde 3 kesinti yapılarak bireysel emeklilik hesabına aktarıldığını söyledi. İki ayın ardından sistemden çıkmanın mümkün olduğunu belirten Göktaş, bu sistemde 45 yaş şartı bulunduğunu, 45 yaşını geçenlerin zorunlu olmadığını kaydetti. Kamuda memur olarak işe başlayanlar için de zorunluluk olduğunu aktaran Göktaş, yaklaşık 500 lira giriş ücreti ve aylık brüt ücretin yüzde 3'ü kadar kesintiyle hesap açıldığını, devletin bu kesintinin yüzde 20'si oranında destek sağladığını ifade etti. OKS'den emeklilik için 56 yaş ve 10 yıl şartı bulunduğunu dile getirdi.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin zorunlu olmadığını vurgulayan Göktaş, kişilerin istediği bir şirketten BES satın alabileceğini söyledi. Devletin, Ocak ayında yapılan düzenlemeyle BES'te devlet katkı oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürüldüğünü hatırlatan Göktaş, brüt asgari ücretin 30 bin TL olduğu varsayımıyla aylık 30 bin TL ödeyen bir kişiye 6 bin TL devlet katkısı sağlandığını belirtti. Birikimlerin fonlarda değerlendirildiğini, kişilerin faiz, altın veya borsa gibi alanlarda tercih yapabildiğini aktardı. BES'ten emeklilik için de 10 yıl ve 56 yaş şartlarının geçerli olduğunu ifade eden Göktaş, erken ayrılma durumunda devlet katkısının bir kısmının alınamayacağını ve stopaj avantajının kaybedileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi