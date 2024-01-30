Çiçek Sepeti'nin kurucusu Emre Aydın kimdir?

2006 yılında Emre Aydın tarafından kurulan bu şirket, Türkiye'nin tüm şehirlerine çiçek siparişi hizmeti sunan bir online platformdur. Sitede, çiçeklerin yanı sıra gurme ürünleri, takı, meyve sepetleri ve hediyelik eşyalar gibi çeşitli ürünler de satılmaktadır. Şirketin merkez ofisi İstanbul'da bulunmakta olup, 370 kişi bu ofiste çalışmaktadır. Çiçeksepeti'nin kurucusu merak ediliyor. Peki, Çiçeksepeti'nin kurucusu Emre Aydın kimdir? Emre Aydın nereli? Detaylar haberimizde...

EMRE AYDIN KİMDİR?

Hakkında soruşturma başlatılan Emre Aydın kim olduğu merak ediliyor. Çiçeksepeti'nin kurucusu Emre Aydın, şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir. İlk olarak İstanbul'da bir depo açarak çiçek hazırlama ve siparişleri teslim etme işine girişti. Bu başlangıç noktasından itibaren depo sayısı hızla artarken, hizmet verilen iller de genişlemiştir. Günümüzde Çiçeksepeti, 550'den fazla çalışanı ve 55 binden fazla tedarik noktasıyla çiçek, hediye ve gurme ürünlerin gönderilmesi hizmetini başarıyla sürdürmektedir.

ÇİÇEK SEPETİ HANGİ HİZMETLERİ VERMEKTEDİR?

Çiçek satışı olarak kurulan bu platform şu anda bünyesinde birçok kategoriyi barındırıyor. Çiçeksepeti, başta çiçek olmak üzere birçok farklı ürünü online platform üzerinden kolayca sipariş vermenizi sağlıyor.