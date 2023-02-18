Chelsea - Southampton maç özeti! (VİDEO) Chelsea maçı özeti izle! Chelsea Southampton maçı kaç kaç bitti?

Chelsea ve Southampton maçını kaçıran futbolseverler Chelsea maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Chelsea -Southampton maç özeti! Chelsea Southampton maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Chelsea Chelsea maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Chelsea ve Southampton maç özeti! İngiltere Premier lig takımlarından Chelseave Southampton bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Chelsea- Southampton maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler ChelseaSouthampton maç özeti! ChelseaSouthampton maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, ChelseaSouthampton maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

CHELSEA SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea ve Southampton maçı 18 Şubat Cumartesi saat 18.00'da başlayacak.

CHELSEA VE SOUTHAMPTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea-Southampton maçı Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

CHELSEA-SOUTHAMPTON MAÇ ÖZETİ İZLE!

Chelsea ve Southampton arasındaki İngiltere Premier lig maçı, Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.