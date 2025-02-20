Çeyrek altın ne kadar 2025? 20 Şubat CANLI altın fiyatları! Gram altın kaç TL?

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat 2025'te Çin'den ithal edilen ürünlere %10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Bu kararın gerekçesi olarak ise Çin'in sentetik afyon hammaddesi fentanilin ABD'ye girişini engellemekte yetersiz kalması gösterilmişti. Çin bu hamleye karşılık olarak, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere %10 ila %15 arasında ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Bu süreçte küresel ticarette belirsizlik artarken, yatırımcılar altına yöneldi ve altın fiyatları hızla yükseldi. 20 Şubat 2025 altında son durum ne? Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar 2025? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 11:05 itibariyle yüzde 0,66 artışla 3448,34'ten işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın saat 11:05 itibariyle yüzde 0,60 artarak 5606,49'dan işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 11:05 itibariyle yüzde 0,60 artarak 11212,98'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 11:05 itibariyle yüzde 0,60 artarak 22391,35'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar 2025

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 11:00 itibariyle yüzde 0,47 artışla 2949,89'dan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3538 liradan alınırken 3577 liradan satılıyor.

ONS altın ne kadar 2025