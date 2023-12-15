Güncel altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altın kaç TL merak konusu oldu. İşte detaylar...

Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 15 ARALIK ALTIN FİYATLARI! Yarım altın ve gram altın kaç TL?

Çeyrek altın fiyatı, ekonomi piyasasının nabzını tutan önemli bir göstergedir. Altın fiyatları, uluslararası piyasalar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla yakından ilişkilidir. 15 Aralık Cuma günü güncel altın fiyatları araştırılamktadır. Peki, Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Yarım altın ve gram altın kaç TL? Detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,78 primle 1.896 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.904 lira seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATI!

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 130 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 795 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,6 artışla günü 2 bin 36 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışının hemen üzerinde işlem görüyor.