CertiK Raporlarına Göre Nisan Ayında Kripto Kayıpları Tarihi Düşük Seviyeye İndi

Nisan ayı, kripto para sektörü için beklenmedik bir iyileşme dönemi olarak kayıtlara geçti. CertiK'in raporuna göre, dolandırıcılık ve hack olayları sonucu yaşanan toplam kayıp 25,7 milyon dolarla son yılların en düşük seviyesine ulaştı.

Kripto Güvenliğinde Çığır Açan Gelişmeler Nisan Ayını İşaret Ediyor

Kripto para piyasalarında yaşanan dolandırıcılık ve hack olaylarının neden olduğu kayıplar, CertiK'in raporuna göre Nisan ayında tarihi bir düşüş göstererek rekor düzeyde azaldı. Güvenlik alanında öncü firmalardan CertiK, Nisan ayında gerçekleşen zararların toplamının yaklaşık 25,7 milyon dolar olduğunu doğruladı. Bu rakam, 2021 yılından bu yana görülen en düşük kayıp miktarını temsil ediyor.

Firmanın aktardığına göre, Nisan ayındaki bu kayıp, bir önceki aya göre yüzde 141 oranında bir düşüşe işaret ediyor. Çeşitli kripto para birimleriyle ilişkili çıkış dolandırıcılıkları (exit scam), flaş krediler ve diğer istismarlar sonucunda yaşanan kayıplar raporda detaylandırıldı. Rapora göre çıkış dolandırıcılıkları nedeniyle 4,3 milyon dolar, flaş kredilerden kaynaklanan zararlar 129 bin dolar ve diğer istismarlar nedeniyle ise 21 milyon dolar kaybedildiği belirlendi.

Son olarak başka bir güvenlik firması olan Immunefi'ye göre ise, 2024 yılının ilk üç ayında sektörde meydana gelen hack ve dolandırıcılık vakaları sonucunda 336 milyon dolarlık bir kayıp yaşandı. Verilere göre önceki yıl boyunca hackerlar tarafından çalınan kripto para miktarı ise yaklaşık 1,8 milyar dolar olarak tahmin ediliyor, bu da bir önceki yıla göre yarı yarıya bir azalmayı gösteriyor.