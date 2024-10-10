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Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak?

Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak?
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Son dönemlerde Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Cenk Tosun'un takımdan ayrılacağı iddiaları gündemi meşgul ediyor. Cenk Tosun'un neden ayrılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı fakat futbol severler, Cenk'in Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun hakkında iddialar gündeme geliyor. Cenk Tosun'un Fenerbahçe ilk 11'inde yer alamadığı için takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Taraftarlar ve futbol kamuoyu, Cenk Tosun'un geleceğine dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak?

CENK TOSUN FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR MU?

Cenk Tosun, sarı lacivertlilerden ayrılmak istiyor.

Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak?

CENK FENERBAHÇE'DEN NEDEN AYRILACAK?

Fenerbahçe'de mutsuz olduğu öğrenilen Cenk Tosun'un devre arasında forma giyebileceği bir takıma gidebileceği öğrenildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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