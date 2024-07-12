Cenk Tosun Fenerbahçe'de! Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaşma sağladı mı? Cenk Instagram'da Beşiktaş emojisini kaldırdı!

Futbolseverler, Cenk Tosun'un transfer gündemini yakından takip ediyor. Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun'u renklerine bağladı. Peki, Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaşma sağladı mı?

CENK TOSUN FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA SAĞLADI MI?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken kısa süre içerisinde anlaşmaya da vardı. Cenk'in cumartesi günü resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

INSTAGRAM BİOSUNDAN BEŞİKTAŞ EMOJİSİNİ KALDIRDI

Fenerbahçe ile anlaşma sürecinde olduğu söylenen Cenk Tosun, sosyal medya hesabındaki siyah-beyaz Beşiktaş emojisini kaldırdı.