Üye Girişi
Haberler

Cenk Tosun Fenerbahçe'de! Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaşma sağladı mı? Cenk Instagram'da Beşiktaş emojisini kaldırdı!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaşma sağladı mı? Fenerbahçe, Cenk Tosun ile anlaşma sağladı. Transfer döneminde adı sıkça anılan Cenk Tosun'un yeni adresi Fenerbahçe oldu. Detaylar henüz netleşmese de, anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

Futbolseverler, Cenk Tosun'un transfer gündemini yakından takip ediyor. Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun'u renklerine bağladı. Peki, Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaşma sağladı mı?

CENK TOSUN FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA SAĞLADI MI?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken kısa süre içerisinde anlaşmaya da vardı. Cenk'in cumartesi günü resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Cenk Tosun Fenerbahçe'de! Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaşma sağladı mı? Cenk Instagram'da Beşiktaş emojisini kaldırdı!

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

INSTAGRAM BİOSUNDAN BEŞİKTAŞ EMOJİSİNİ KALDIRDI

Fenerbahçe ile anlaşma sürecinde olduğu söylenen Cenk Tosun, sosyal medya hesabındaki siyah-beyaz Beşiktaş emojisini kaldırdı.

Cenk Tosun Fenerbahçe'de! Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaşma sağladı mı? Cenk Instagram'da Beşiktaş emojisini kaldırdı!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Transfer Dönemi Fenerbahçe Cenk Tosun Instagram Beşiktaş Futbol Spor 3.Sayfa Gündem Spor Haberler

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

 Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak

17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Cenk Tosun Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak, maaşı ne kadar? Cenk Tosun Fenerbahçe ile ne kadara anlaştı, yıllık ne kadar maaş kazanacak? Lamine Yamal aslen nereli? Yamal'ın babası nereli, kim, Müslüman mı? CANLI ALTIN KURU | Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? 13 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 13 Temmuz burç yorumları nedir? Cenk Tosun Fenerbahçe'de! Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaşma sağladı mı? Cenk Instagram'da Beşiktaş emojisini kaldırdı! Ötenazi ne demek? Sokak köpeklerine ne yapılacak? Başıboş köpeklerle ilgili teklif TBMM'ye sunuldu mu? Sokak köpekleri uyutulacak mı? Ötenazi ne demek? Mustafa Yiğit Zeren kimdir? Türkiye Petrolleri'nin yeni sahibi Mustafa Yiğit Zeren kaç yaşında ve nereli? Eti Krom olayı ne? Eti Krom işçi eylemi nedir? Ali Rıza Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ! KPSS sınav belgesi nasıl alınır, giriş yerlerine nereden bakılıyor?
Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı

Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title