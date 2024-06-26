Çekya Türkiye maçı CANLI izle! (EURO 2024) Çekya Türkiye EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

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ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN

Çekya Türkiye maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Çekya Türkiye maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Çekya Türkiye maçı saat 22.00'de başlayacak.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Çekya Türkiye maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çekya Türkiye maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Çekya Türkiye maçı Hamburg'da, Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.