Çekya Millî Futbol Takımı oyuncuları kim, hangi takımda oynuyorlar? EURO 2024 Çekya kalecisi kim?

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de Çekya ile karşılaşacak. Futbol severler, grubun son maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Türkiye- Çekya maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılıyor. Çekya Millî Futbol Takımı oyuncuları kim, hangi takımda oynuyorlar?

TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Çekya arasındaki EURO 2024 maçı, 26 Haziran 2024 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE- ÇEKYA SAAT KAÇTA?

Maç TSİ 22:00'de başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ÇEKYA MİLLÎ FUTBOL TAKIMI OYUNCULARI

Aşağıdaki oyuncular UEFA Euro 2024 için çağrıldı.

? Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp

1 KL Jindrich Stanek 27 Nisan 1996 (28 yaşında) 12 0 Çekya Slavia Prague

16 KL Matej Kovár 17 Mayıs 2000 (24 yaşında) 2 0 Almanya Bayer Leverkusen

23 KL Vítezslav Jaroš 23 Temmuz 2001 (22 yaşında) 1 0 Avusturya Sturm Graz

2 DF David Zima 8 Kasım 2000 (23 yaşında) 21 1 Çekya Slavia Prague

3 DF Tomáš Holeš 31 Mart 1993 (31 yaşında) 30 2 Çekya Slavia Prague

4 DF Robin Hranác 29 Ocak 2000 (24 yaşında) 5 0 Çekya Viktoria Plzen

5 DF Vladimír Coufal 22 Ağustos 1992 (31 yaşında) 44 1 İngiltere West Ham United

6 DF Martin Vitík 21 Ocak 2003 (21 yaşında) 2 0 Çekya Sparta Prague

12 DF David Doudera 31 Mayıs 1998 (26 yaşında) 10 1 Çekya Slavia Prague

15 DF David Jurásek 7 Ağustos 2000 (23 yaşında) 10 1 Almanya TSG Hoffenheim

18 DF Ladislav Krejcí 20 Nisan 1999 (25 yaşında) 12 3 İspanya Girona

24 DF Tomáš Vlcek 28 Şubat 2001 (23 yaşında) 2 0 Çekya Slavia Prague

7 OS Antonín Barák 3 Aralık 1994 (29 yaşında) 43 11 İtalya Fiorentina

8 OS Petr Ševcík 4 Mayıs 1994 (30 yaşında) 17 0 Çekya Slavia Prague

14 OS Lukáš Provod 23 Ekim 1996 (27 yaşında) 21 3 Çekya Slavia Prague

17 OS Václav Cerny 17 Ekim 1997 (26 yaşında) 17 6 Almanya VfL Wolfsburg

20 OS Ondrej Lingr 7 Ekim 1998 (25 yaşında) 17 1 Hollanda Feyenoord

21 OS Lukáš Cerv 10 Nisan 2001 (23 yaşında) 1 0 Çekya Viktoria Plzen

22 OS Tomáš Soucek (captain) 27 Şubat 1995 (29 yaşında) 71 12 İngiltere West Ham United

25 OS Pavel Šulc 29 Aralık 2000 (23 yaşında) 4 0 Çekya Viktoria Plzen

26 OS Matej Jurásek 30 Ağustos 2003 (20 yaşında) 3 1 Çekya Slavia Prague

9 FV Adam Hlozek 25 Temmuz 2002 (21 yaşında) 33 2 Almanya Bayer Leverkusen

10 FV Patrik Schick 24 Ocak 1996 (28 yaşında) 40 20 Almanya Bayer Leverkusen

11 FV Jan Kuchta 8 Ocak 1997 (27 yaşında) 22 3 Çekya Sparta Prague

13 FV Mojmír Chytil 29 Nisan 1999 (25 yaşında) 16 6 Çekya Slavia Prague

19 FV Tomáš Chory 26 Ocak 1995 (29 yaşında) 6 2 Çekya Viktoria Plzen