Çekya Millî Futbol Takımı oyuncuları kim, hangi takımda oynuyorlar? EURO 2024 Çekya kalecisi kim?
Türkiye- Çekya maçı nerede oynanacak? Türkiye- Çekya maçı saat kaçta, nerede? Türkiye ve Çekya arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yeri merak konusu oldu. Çekya Millî Futbol Takımı oyuncuları kim, hangi takımda oynuyorlar?
Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de Çekya ile karşılaşacak. Futbol severler, grubun son maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Türkiye- Çekya maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılıyor. Çekya Millî Futbol Takımı oyuncuları kim, hangi takımda oynuyorlar?
TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye ve Çekya arasındaki EURO 2024 maçı, 26 Haziran 2024 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE- ÇEKYA SAAT KAÇTA?
Maç TSİ 22:00'de başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
ÇEKYA MİLLÎ FUTBOL TAKIMI OYUNCULARI
Aşağıdaki oyuncular UEFA Euro 2024 için çağrıldı.
? Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 KL Jindrich Stanek 27 Nisan 1996 (28 yaşında) 12 0 Çekya Slavia Prague
16 KL Matej Kovár 17 Mayıs 2000 (24 yaşında) 2 0 Almanya Bayer Leverkusen
23 KL Vítezslav Jaroš 23 Temmuz 2001 (22 yaşında) 1 0 Avusturya Sturm Graz
2 DF David Zima 8 Kasım 2000 (23 yaşında) 21 1 Çekya Slavia Prague
3 DF Tomáš Holeš 31 Mart 1993 (31 yaşında) 30 2 Çekya Slavia Prague
4 DF Robin Hranác 29 Ocak 2000 (24 yaşında) 5 0 Çekya Viktoria Plzen
5 DF Vladimír Coufal 22 Ağustos 1992 (31 yaşında) 44 1 İngiltere West Ham United
6 DF Martin Vitík 21 Ocak 2003 (21 yaşında) 2 0 Çekya Sparta Prague
12 DF David Doudera 31 Mayıs 1998 (26 yaşında) 10 1 Çekya Slavia Prague
15 DF David Jurásek 7 Ağustos 2000 (23 yaşında) 10 1 Almanya TSG Hoffenheim
18 DF Ladislav Krejcí 20 Nisan 1999 (25 yaşında) 12 3 İspanya Girona
24 DF Tomáš Vlcek 28 Şubat 2001 (23 yaşında) 2 0 Çekya Slavia Prague
7 OS Antonín Barák 3 Aralık 1994 (29 yaşında) 43 11 İtalya Fiorentina
8 OS Petr Ševcík 4 Mayıs 1994 (30 yaşında) 17 0 Çekya Slavia Prague
14 OS Lukáš Provod 23 Ekim 1996 (27 yaşında) 21 3 Çekya Slavia Prague
17 OS Václav Cerny 17 Ekim 1997 (26 yaşında) 17 6 Almanya VfL Wolfsburg
20 OS Ondrej Lingr 7 Ekim 1998 (25 yaşında) 17 1 Hollanda Feyenoord
21 OS Lukáš Cerv 10 Nisan 2001 (23 yaşında) 1 0 Çekya Viktoria Plzen
22 OS Tomáš Soucek (captain) 27 Şubat 1995 (29 yaşında) 71 12 İngiltere West Ham United
25 OS Pavel Šulc 29 Aralık 2000 (23 yaşında) 4 0 Çekya Viktoria Plzen
26 OS Matej Jurásek 30 Ağustos 2003 (20 yaşında) 3 1 Çekya Slavia Prague
9 FV Adam Hlozek 25 Temmuz 2002 (21 yaşında) 33 2 Almanya Bayer Leverkusen
10 FV Patrik Schick 24 Ocak 1996 (28 yaşında) 40 20 Almanya Bayer Leverkusen
11 FV Jan Kuchta 8 Ocak 1997 (27 yaşında) 22 3 Çekya Sparta Prague
13 FV Mojmír Chytil 29 Nisan 1999 (25 yaşında) 16 6 Çekya Slavia Prague
19 FV Tomáš Chory 26 Ocak 1995 (29 yaşında) 6 2 Çekya Viktoria Plzen