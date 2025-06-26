Carl Anderson: "Bireysel Kontrol, Gerçek Finansal Özgürlüğün Anahtarıdır"

Carl Anderson: 'Bireysel Kontrol, Gerçek Finansal Özgürlüğün Anahtarıdır'
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İstanbul Blockchain Haftası'na katılan Ledger'ın Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Carl Anderson, Web3'ün sunduğu bireysel kontrolün finansal özgürlük açısından kritik olduğunu vurguladı. Merkezi borsalarda gücün aracıda olduğunu belirten Anderson, Web3 ile kullanıcıların kendi varlıkları üzerindeki kontrolü tamamen geri aldığını ifade etti.

Kripto para birimlerinin ve Web3 teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde, İstanbul Blockchain Haftası (IBW), kıtaları ve kültürleri birleştiren İstanbul'un kalbinde düzenlenen birinci sınıf yıllık etkinlik olarak dikkat çekiyor. Sadece yerel değil, küresel anlamda da ses getiren IBW, dijital dönüşümün odağında yer alıyor.

Kuruculardan teknoloji devlerine, yeni projelerin liderlerinden sektör temsilcilerine kadar pek çok önemli ismin bir araya geldiği IBW, Web3 dünyasının geleceğine yön veren fikirlerin paylaşıldığı bir platform sunuyor. Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarlarından biri olan Türkiye, bu etkinlikle stratejik bir merkez hâline geliyor.

FİNANSAL ÖZGÜRLÜK İÇİN BİREYSEL KONTROL ŞART

Etkinliğe katılan Ledger'ın Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Carl Anderson, Haberler.com'a yaptığı açıklamalarda bireysel kontrolün önemine dikkat çekti. "Finansal özgürlük için en kritik konu bireysel kontroldür," diyen Anderson, merkezi yapılar yerine kişisel veri ve fon yönetiminin güç kazandığı Web3 sistemlerinin bu özgürlüğü sunduğunu belirtti.

Anderson'a göre merkezi borsalar ve geleneksel alım-satım platformları, kullanıcıları yine bir aracıya güvenmeye zorladığı için gerçek anlamda finansal bağımsızlık sunmuyor. "Merkezi yapılarda güç karşı tarafta olur, bireysel kontrol ise gücü tamamen kullanıcıya verir," ifadelerini kullandı.

WEB3'ÜN VAADİ: GÜCÜ KULLANICIYA GERİ VERMEK

Carl Anderson, Web3 teknolojisinin özünde bireyin kendi finansal varlıkları üzerinde tam söz sahibi olmasını hedeflediğini vurguladı. Kullanıcıların aracılara güvenmek zorunda kalmadan işlem yapabildiği bu sistemde, finansal kontrolün tekrar bireye geçmesi büyük bir dönüşümü beraberinde getiriyor.

Ledger olarak bu dönüşümü desteklediklerini belirten Anderson, bireysel kontrolün sadece teknoloji değil, aynı zamanda bir özgürlük meselesi olduğunun altını çizdi. "Finansal sistemlerde devrim yaratmak istiyorsak, önce bireyin güçlenmesini sağlamalıyız," dedi.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Finans

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